Greifswald

Brandgeruch zieht durch den Treppenaufgang der Lomonossowallee 16 in Greifswald. Auf jeder Ebene des Hochhauses stehen Wasserlachen: Bei einem Wohnungsbrand in der elften Etage kam Pfingstsonnabend gegen 22 Uhr ein Mensch ums Leben. Vier weitere Personen erlitten nach Polizeiangaben schwere Verletzungen, zwölf Menschen wurden leicht verletzt.

Bei Nachbarin Ursula Lade, die unmittelbar neben der Brandwohnung in der elften Etage lebt, sitzt der Schock am darauffolgenden Morgen noch tief. Die 78-Jährige kam gerade von einem Ausflug heim, als die Einsatzkräfte bereits vor Ort waren „Ich wollte mit dem Fahrstuhl noch zu meiner Wohnung hoch, aber die Feuerwehrmänner meinten, dass ich runter müsste“, erzählt die alleinstehende Dame.

Anzeige

Strom im ganzen Gebäude abgestellt

Die Nacht habe sie dann in der gegenüberliegenden Sporthalle ausgeharrt, wo alle Bewohner zunächst ein Dach über den Kopf bekamen. Am Ende schlief aber nur ein Pärchen dort. Schnell hatten Helfer und Mitarbeiter der Genossenschaft Liegen für die Betroffenen aufgestellt.

Weitere OZ+ Artikel

„Am Morgen durfte ich dann zurück in die Wohnung, habe Glück im Unglück. Bei mir scheint kein Schaden entstanden zu sein. Außer der mit meiner Kühltruhe, denn der Strom geht nicht“, sagte Ursula Lade.

Bei Ralf Gellentin, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in der sechsten Etage unter der Brandwohnung lebt, sieht das ganz anders aus. „Hier können wir nicht bleiben“, sagt der 41-Jährige bei der Besichtigung der Räume am Sonntagvormittag bedrückt.

„Hatten gerade erst renoviert“

Im Schlafzimmer hat er einen großen Eimer aufgestellt. Das Löschwasser tropft im Sekundentakt hinein. Die Teppichböden sind komplett durchnässt, Wände in Bad, Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer zeigen starke Wasserspuren. „Und wir hatten gerade erst alles renoviert“, sagt der Familienvater frustriert.

Seit zehn Jahren wohnen die Gellentins im Hochhaus, fühlen sich hier sehr wohl, wollten hier nie wieder weg. „Doch danach sieht es nun nicht aus. Das Löschwasser ist das eine, aber noch schlimmer ist der Brandgeruch. So können wir hier nicht mehr leben“, sagt der Mann. Frau und Kinder seien erst einmal bei den Schwiegereltern im benachbarten Aufgang untergekommen. „Wie es nun weitergeht? Keine Ahnung.“

Katze geschnappt und raus

Regine Schwemm indes hofft, in ihrer kleinen, gemütlich eingerichteten Wohnung bleiben zu können. „Bei mir ist nur im Wohnzimmer eine Wasserspur in der Ecke zu sehen“, sagt sie. Sie habe sich am Sonnabend zum Fernsehen gerade einen kleinen Prosecco ins Glas gegossen, als die Feuerwehr bei ihr klingelte und die Aufregung begann. „Ich habe mir dann nur meine Katze geschnappt und raus ging es“, sagt die agile 80-Jährige, die verrät, dass ihr am Abend doch ganz schön die Knie zitterten.

Tags darauf ist davon nichts zu merken. Gemeinsam mit ihrer Tochter, bei der sie die Nacht verbrachte, schaut sie sich die Wohnung an. „Wegen der Stromausfalls werden die Lebensmittel in meiner Kühltruhe wohl verdorben sein“, meint sie, „aber dafür gibt es ja die Versicherung.“

Große Schäden durch das Löschwasser

Das Haus gehört zur Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG). WGG-Vorstand Jan Schneidewind ist froh, dass am Abend des Brandes die Hilfekette der Genossenschaft in Kooperation mit den Einsatzkräften gut funktionierte. „Für genossenschaftliche Verhältnisse ist das ein sehr großer Brand“, sagte er. Die betroffenen Bewohner seien in der Turnhalle gut versorgt worden. „Nun geht es darum, die Schäden zu begutachten und weitere Schritte einzuleiten. Durch das Löschwasser sind auch in den unteren Etagen große Schäden entstanden“, sagt er.

Unklar war am Pfingstsonntag daher, wann das Haus wieder mit Energie versorgt werden kann. Denn natürlich dürfe kein elektrischer Kurzschluss riskiert werden. Ohne Strom kein Wohnen.

Von Petra Hase