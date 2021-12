Der Finanzausschuss des Schweriner Landtags hat in einer Sondersitzung über eine mögliche Beteiligung des Landes an der Rettung der angeschlagenen MV Werften beraten. Über die Ergebnisse informierten Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Finanzminister Heiko Geue am Donnerstag in einem Pressestatement. Hier können Sie den Livestream noch einmal verfolgen.