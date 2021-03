Rostock

Testen, testen, testen: Auf diese Weise soll das Corana-Virus zurück gedrängt werden Der Schnelltest könnte schon bald zum Alltag gehören wie das Tragen der Maske. Die Bundesregierung verspricht kostenlose Schnelltests für alle Bürger. In MV wird es die laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) frühestens in drei Wochen geben. Aldi kündigt an, ab Sonnabend erste Kits zum Selbsttesten zu verkaufen, andere Händler wollen kommende Woche nachziehen. Wie gut funktionieren diese Tests für Zuhause, wie leicht lassen sie sich anwenden? OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann (52) hat es ausprobiert.

Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern, hält zwei Schnelltests in der Hand. Im Hintergrund ist seine Apotheke zu sehen. Quelle: Martin Börner

Axel Pudimat, Inhaber der Aesculap-Apotheke in Rostock-Lütten Klein überreicht mir eine blauweiße Schachtel mit einem „Covid-19 Antigen Rapid Test (Latex)“. Der stammt aus China, das CE-Zeichen zeigt an, dass er in der EU zugelassen ist. Es ist eine Variante, die nur an medizinisches Personal verkauft werden darf, für den Einsatz in Pflegeheimen oder Schulen. In der Apotheke kostet dieser Test zurzeit noch knapp zehn Euro. „Es ist technisch der gleiche, den es auch für Laien gibt“, sagt Pudimat, der Vorsitzender des Apotheker-Verbands in MV ist. Nur die Gebrauchsanweisung sei anders. Er rechnet mit sinkenden Preisen. Der Aldi-Test soll fünf Euro kosten.

Spuck- und Popeltest

Die Schachtel enthält eine kleine Flasche, eine Mini-Pipette, eine Spucktüte aus Papier und den Kontrollstreifen aus Plastik. Was ich damit anfangen soll, findet sich versteckt im Kleingedruckten der sehr langen Gebrauchsanweisung. Dort lese ich, das der Test soll auch Mutanten erkennt und sich zum Nachweis von Corona-Viren in „Speichel-, Sputum und Stuhlproben“ eignet. Nicht nur aus praktischen Gründen entscheide ich mich für Ersteres. Andere Tests erfordern einen Nasenabstrich („Popeltest“), meine Variante ist ein „Spucktest“.

Nichts für Grobmotoriker: Inhalt der Testschachtel. Quelle: Martin Börner

Los geht’s. „Machen Sie einen ,Kruuuna’-Laut aus tiefster Kehle, um dort den Speichel zu lösen“, verlangt die Gebrauchsanweisung. Das klappt erstaunlich gut. Sind das wohl die nötigen zwei Milliliter? Ich entscheide mich, das zu glauben.

15 Minuten Ungewissheit

Die meiste Arbeit ist damit fast schon getan. Mit der Pipette sauge ich noch ein paar Tropfen aus der Spucktüte und gebe sie in das Fläschen mit der Reaktionsflüssigkeit. Nach kräftigem Schütteln schraube ich den Deckel ab und lasse zwei Tropfen auf das kleine Fenster des Teststreifens fallen. Sofort wandert die Flüssigkeit ins andere, größere Fenster, was sich gut erkennen lässt. Ein paar Sekunden später erscheint ein roter Streifen. „Alles in Ordnung, das ist der Kontrollstreifen“, erklärt Pudimat. Würde der fehlen, hätte der Test nicht funktioniert.

Nun heißt es warten. Darauf, dass nicht noch ein Streifen auftaucht. Dann wäre ich Corona-positiv. Quälend langsam verstreichen die Sekunden. „Lesen Sie das Testergebnis nach 15 Minuten ab“, steht in der Anleitung. Meist kommt der zweite Streifen schon nach vier oder fünf Minuten, sagt der Apotheker.

„Machen Sie einen ,Kruuuna’-Laut aus tiefster Kehle“. OZ-Reporter Gerald Kleine Wördemann beim Spucktest. Quelle: Martin Börner

Auf jeden Fall genug Zeit zum Nachdenken. Etwa darüber, mit wem ich letzter Zeit so alles Kontakt hatte. Und wie ich wieder nach Hause komme, wenn das Ergebnis positiv ausfallen sollte. Die S-Bahn, wie auf dem Hinweg, würde dann natürlich ausfallen. Der Fotograf bietet an, mich im Auto mitzunehmen. Aber nur, wenn er eine Maske trägt, ich hinten sitze und den Kopf aus dem offenen Fenster halte. Klingt ungesund, ich werde wohl laufen müssen.

Dann ist die Zeit endlich um, und der zweite Streifen ist nicht da. Laut Gebrauchsanweisung weiß ich jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,33 Prozent, dass ich mich noch nicht angesteckt habe. Bei der Stuhlprobe wären es sogar 96,67 Prozent gewesen. Egal, ich bin erleichtert. Wann fährt die nächste S-Bahn?

Fachchinesisch statt Erklärungen

Fazit: Der Test ist leicht durchführbar – für Personen, die wissen, wie es geht. Ohne die Hilfe von Axel Pudimat hätte ich mich schwer getan. Die Gebrauchsanweisung sieht aus wie ein Beipackzettel für Medikamente und ist noch weniger verständlich. Für den Anwender gibt es eine Fülle von Informationen, etwas dass das Testkit auf der Basis von Kaninchen-Protein funktioniert. Statt Fachchinesisch wären aber einfache Anweisungen hilfreich, am besten mit vielen Bildern. Aber es ist ja die Test-Variante für Personen mit Vorkenntnissen. Die neuen, allgemein zugelassenen Test sollen in dieser Hinsicht besser sein.

Was noch aufgefallen ist: Die mitgelieferten Gerätschaften sind ziemlich klein. Wer früher mal kleine Flugzeugmodelle aus Plastik zusammengeklebt hat, ist klar im Verteil. Personen, die nicht gut sehen können oder deren Feinmotorik einschränkt ist, werden Hilfe brauchen. Außerdem sind die Antigen-Tests nicht so sicher wie die PCR-Tests, bei denen das Ergebnis erst nach Tagen vorliegt. Bei einem positiven Selbsttest muss noch unbedingt ein PCR-Test nachgeholt werden. Was beim Selbsttest außerdem fehlt, ist eine Bescheinigung, die zum Beispiel für Einreisen in manche Länder nötig ist. Dieses Papier stellen unter anderem Testzentren aus sowie eine Handvoll Apotheken, in MV, die Antigentest durchführen.

Von Gerald Kleine Wördemann