Wie schlecht geht es MV Werften wirklich? IG Metall fordert staatliche Kontrolle

Muss der Staat die angeschlagenen MV Werften mehr kontrollieren, wenn er Steuergeld zur Rettung bereitstellt? Über diese Frage ist eine Debatte entbrannt.

Daniel Friedrich, Chef der IG Metall Küste, fordert ein Konstrukt, das dem deutschen Staat, aber auch Arbeitnehmern, mehr Informationen über die tatsächliche Lage der Werften und Mitbestimmung sichert. Dies sollte eine Bedingung für weitere Staatshilfen sein.

Vorschlag der IG Metall : Aufsichtsrat in einer deutschen Holding

Möglich wäre dies über einen Aufsichtsrat, so Friedrich. Auch bei anderen Unternehmen wie etwa dem Flughafen Rostock-Laage hat das Land so Kontrolle. „Wenn der Staat mehr Geld zur Verfügung stellt, dann sollte auch eine deutsche Mitbestimmung gelten“, erklärt der IG-Metall-Chef. Wie die aktuelle Lage zeige, sei es ein Nachteil, dass die MV Werften mit ihrem Mutterkonzern Genting Hongkong keine deutsche Holding haben. Wer Staatsgeld brauche, müsse sich auch in die Karten sehen lassen, wie die tatsächliche wirtschaftliche Lage ist. Dann wäre eine finanzielle Schieflage früher erkannt worden.

Lesen Sie auch: Kommentar zu MV Werften: Wer Steuergeld will, muss nach strengen Regeln spielen

Mitte April informierten die MV Werften Zulieferer, dass Rechnungen für zwei Schiffe nicht bezahlt werden können – offiziell wegen der Corona-Krise. 3000 Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Die MV Werften benötigen – nach bereits bewilligten Bürgschaften und Exportkrediten – bis Jahresende noch einmal 600 Millionen Euro. Land und Bund prüften weiter, ob Bürgschaften oder Kredite möglich sind, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Zur Frage von mehr Kontrolle und Mitbestimmung hält sich Glawe bedeckt. Es gebe bereits „weitgehende Informationspflichten des Unternehmens“, Beteiligungen spielten bisher in Gesprächen „keine Rolle“.

Linke: Transparenz bei Einsatz von Steuergeld

Die Idee zu mehr Kontrolle der MV Werften findet Zuspruch. Man könne dem „viel abgewinnen“, sagt Jeannine Rösler, Finanzexpertin der Linken im Landtag. „Wenn staatliche Hilfen im womöglich hohem dreistelligen Millionenbereich fließen, gilt es Mitspracherechte verbindlich zu regeln. Es muss transparent sein, was mit dem Geld der Steuerzahler passiert.“

Interview: IG-Metall-Chef: „Kurzarbeit bei den Werften dürfte uns 24 Monate beschäftigen“

Auch Zulieferer, die auf Staatsgeld für die Werften hoffen, um ihre eigenen Forderungen durchsetzen zu können, stimmen dem IG-Metall-Chef zu. „Grundsätzlich finde ich die Idee richtig“, sagt Axel von Kothen vom Schweißbetrieb GKO, Sternberg.

Wirtschaft: Staat ist nicht der bessere Unternehmer

Gegen staatliche Einmischung in Unternehmen spricht sich dagegen Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, aus. Unterstützung zur Überbrückung der Krise wie bei der Lufthansa sei „notwendig“, so Müller. Denn: „Der Shutdown ist staatlich angeordnet.“Aber: „Das macht den Staat aber nicht zu einem besseren Unternehmer. Ein Mitspracherecht bei Unternehmensentscheidungen lehnen wir ab.“

IG-Metall-Chef Friedrich fürchtet: Die Werften müssten sich noch zwei Jahre mit dem Thema Kurzarbeit rumschlagen.

Die MV Werften wollten sich auf OZ-Anfrage nicht zu dem Thema äußern.

IG Metall Küste vertreten in fünf Bundesländern Die IG Metall Küste vertritt nach eigenen Angaben 183700 Mitglieder (Stand: Ende 2019) in fünf Bundesländern. Konkret: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen. Die Gewerkschafter setzen sich ein für die Interessen von Beschäftigten in den Bereichen Metall- und Elektroindustrie, Handwerk, Textil und Bekleidung sowie Holz und Kunststoff.

Von Frank Pubantz