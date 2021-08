Schwerin/Wismar

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz ist offenbar eines natürlichen Todes gestorben. Das zumindest ist das Ergebnis von Ermittlungen des Staatsanwaltschaft Schwerin. Wie die Behörde mitteilte, hätten sich auch nach Zuarbeit durch die irischen Behörden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Das Todesermittlungsverfahren sei eingestellt worden.

Karin Strenz war am 21. März im Alter von 53 Jahren während eines Fluges von Kuba nach Deutschland kollabiert und nach einer Notfalllandung in einem irischen Krankenhaus gestorben. Es wird Herzversagen vermutet.

Wie ging es Strenz beim Betreten des Flugzeugs?

Medienberichten zufolge soll Strenz schon vor dem Betreten des Flugzeuges schwer angeschlagen gewirkt haben. Ein Zeuge habe berichtet, Strenz habe im Rollstuhl ins Flugzeug gebracht werden müssen – unbestätigt. Was Strenz in Kuba machte, ist unklar. Die Politikerin reiste in Begleitung ihres Ehemanns Kurt Strenz (81). Ziel ihres letzten Flugs war Frankfurt am Main.

Strenz lebte in Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim und hatte ihr Wahlkreisbüro in Wismar. Sie ist nach OZ-Informationen bereits Mitte Mai bestattet worden.

Zum Zeitpunkt ihres Todes stand Karin Strenz bereits seit Jahren unter Korruptionsverdacht: Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte unter anderem wegen dubioser Geldflüsse, die aus Aserbaidschan erfolgt sein sollen. Es gab seit Sommer 2017 den Vorwurf, sie hätte Lobbyarbeit für den autokratischen Machthaber Aserbaidschans betrieben und im Gegenzug Geld erhalten. Bundestag und Parlamentarische Versammlung des Europarats gingen auf Distanz, sie selbst zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Im Bundestag musste Strenz fast 20 000 Euro Strafe zahlen, weil sie Einnahmen zu spät angegeben hatte.

Von OZ/rb/fp