Wie tierfreundlich ist MV? - Debatte via Internet mit Backhaus

Güstrow/Neubrandenburg

Wie klima- und tierfreundlich kann die Landwirtschaft in naher Zukunft sein? Mit dieser Frage beschäftigen sich von Montag an (17.00 Uhr) Regionalkonferenzen mit Agrarminister Till Backhaus ( SPD), bei denen Interessierte via Internet zugeschaltet werden und mitdiskutieren können. Start soll in Güstrow mit dem Thema „ Tierwohl, und was Verbraucher und Landwirte dafür tun können“ sein. Dabei geht es auch darum, in welche Anlagen Landwirte noch zukunftssicher investieren können.

Bei Investitionen in größere Ställe gibt es bisher regelmäßig Proteste von Umweltverbänden und Anwohnern. Bei den Konferenzen will Backhaus mit Experten aus der Praxis, Wissenschaftlern, Umweltschützern und Bürgern ins Gespräch kommen. Für eine Beteiligung über das Internet wurden extra Räume gewählt, in denen genug Breitbandabdeckung vorhanden sei. Nächste Stationen sollen bis 9. März Greifswald (Klimawandel), Neubrandenburg (Artenvielfalt) und Brüel bei Schwerin zum Thema „Düngeverordnung und Wasserschutz“ sein.

Lesen Sie mehr zum Thema:

„Wenn die Massentierhaltung abgeschafft wird, bezahle ich gerne mehr“

Bericht: Berater der Regierung empfehlen Zusatzsteuer auf Fleisch

Von RND/dpa