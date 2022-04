Rostock

Quittungen sammeln rentiert sich manchmal, vor allem, wenn es um einen aktuellen Preisvergleich geht. Ein Einkauf im Discounter Ende Dezember 2021 und nun fünf Monate später zeigt, welche Lebensmittel wirklich teurer und welche im Preis gleich geblieben sind.

Leider steht keine Butter auf dem Kassenbon des vergangenen Jahres – an dem beliebten Klotz sieht man auch so auf den ersten Blick die Preiserhöhung. Aber wie ist es mit anderen Lebensmitteln, bei denen eine Preissteigerung vielleicht nicht direkt ins Auge fällt? Sind es wirklich horrende Anstiege oder nur leichte Schwankungen. Was ist wirklich teurer und was nicht?

Aktuelle Angebote unterliegen Preisschwankungen

Wir haben bei Paprika einen Kilopreis im Dezember 2021 von 1,79 Euro zu 2,39 Euro aktuell – wobei die Obst und Gemüsepreise ohnehin oft schwankend sind. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Teuerungen, fällt der Anstieg natürlich extremer auf. Glücksklee mit Schornsteinfeger gab es im Dezember zu kaufen, da sieht ein aktueller Vergleich leider mau aus. Auch der tiefgefrorene Käsekuchen aus dem damals aktuellen Angebot fällt aus dem Vergleich, da er nicht im aktuellen Sortiment vorhanden ist.

Kassenzettel aus Dezember 2021 liegt neben dem Kassenzettel vom April 2022 – nicht alles ist teurer geworden. Quelle: Martin Börner

Joghurt mild 1,5 % zu einem Preis von 0,49 Euro ist im Preis gleich geblieben. Die 1,5-Liter-Wasser-Pfandflaschen steigen von 0,19 Euro auf 0,25 Euro. Im Sechsertray also von 1,14 auf 1,50 Euro. Der Sechserpack 0,5-Liter-Flaschen steigt um 10 Cent. Die Marken-Limonade ist glücklicherweise ein Sonderposten wie im Dezember und im Preis gleich geblieben. Die frische Weidemilch aus der Kühlabteilung mit 3,5 % Fett kostet gerade 0,88 anstatt 0,80 Euro. Der Preis für die gekauften Kaffeekapseln hat sich nicht verändert. Eine Sechserpackung regionaler Eier schlägt jetzt mit 1,89 Euro zu Buche anstatt mit 1,19 Euro im vergangenen Dezember.

Nicht alle Backwaren sind teurer geworden

Die Packung 500 Gramm Schweinehackfleisch kostet einen Euro mehr, die Putenschnitzel sind 20 Cent im Preis erhöht. Gleich teuer ist hingegen der Energydrink für immer noch 0,33 Cent und der Spritzkuchen aus der Backabteilung mit 59 Cent pro Stück. Das Baguette ist dafür 10 Cent teurer geworden. Und um den ganzen Einkauf abzutransportieren, hat sich die Investition in eine Papiertragetasche von 0,19 Euro auf 0,25 Euro verteuert.

Günstiger geworden ist im Preisvergleich nichts bis auf die Schokokeksriegel – aber da stehen im Preisvergleich einmal der reguläre Preis zu einem Sonderangebot. Der kleinere Gesamteinkauf um die 25 Euro beinhaltet also eine Preiserhöhung von rund 3,20 Euro.

Trotzdem sparen beim Einkauf – so geht’s

Es gibt also noch Artikel, deren Preis unverändert geblieben ist und es schummeln sich Teuerungen unter, die einem weniger bewusst werden wie der gestiegene Preis für die Papiertüte.

Der aktuelle Preisvergleich auf einen Blick OZ-Redakteurin Anja von Semenow hat einen Einkauf aus dem Dezember 2021 nachgeshoppt, um zu vergleichen, um wie viel teurer die Produkte geworden sind. Hier ihre Liste mit dem Preisunterschied im Überblick: Mineralwasser groß: 1,15 < 1,40 Euro

Mineralwasser klein: 0,65 < 0,75 Euro

Schweinhackfleisch 2,79 < 3,79 Euro

Putenschnitzel 3,29 < 3,49 Euro

Papiertragetasche 0,19 < 0,25 Euro

Sechserpack regionale Eier 1,19 < 1,89 Euro

Frische Milch 0,80 < 0,88 Euro

Paprika im Kilopreis 1,79 < 2,39 Euro

Wer also auch in Zukunft sparsam einkaufen will, wird sich disziplinieren müssen. Drei Tipps, die bares Geld sparen: Aktuelle Prospekte durchstöbern und nach Angeboten shoppen. Immer an die Tragetasche oder den Einkaufskorb denken. Und: Nicht hungrig einkaufen gehen, dann kauft man automatisch mehr und wahllos ein.

Von Anja von Semenow