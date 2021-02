Wie weiter geht es jetzt weiter? OZ-Leser skeptisch gegenüber schnellem Lockdown-Ende

Rostock/Schwerin

Manuela Schwesig (SPD) weiß: Der Lockdown kann nicht ewig dauern, wohlwissend, welche gravierende Folgen sich für MV aus dem verordneten Stillstand für Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Die SPD-Politikerin weiß aber auch: Ohne ein deutlich höheres Tempo in Sachen Impfung kann der Weg zurück zur Normalität lang werden. OZ-Leser begrüßen die Perspektive, doch es gibt auch Stimmen unter ihnen, die der Landeschefin vehement widersprechen und zum jetzigen Zeitpunkt von Lockerungen abraten.

So befürchtet Linda Trekel: „Und wenn sie jetzt alles wieder lockern, ist es im November genauso wie im letzten Jahr.“ Kein Tag, an dem neue Forderungen die Schlagzeilen bestimmten, beklagt Lars Bergemann in seinem Kommentar: „Man erinnere sich noch an den Wettbewerb im Frühsommer 2020. Da ging es mit den Lockerungen nicht schnell genug oder im März 2020, wo Frau Schwesig die Urlauber aus dem Urlaubsland MV hinausschmiss oder zu Weihnachten 2020, wo sie wieder Lockerungen vehement durchsetzte.“ Bergemann kritisiert all zu viele gegenseitige Schuldzuweisungen im Kreis der Politiker. „Sie sollten etwas mehr ihr eigenes Handeln kritisch hinterfragen, auch Frau Schwesig.“ Ein „Hüh und Hott“, beobachtet auch Christian Baumgart.

Politik darf nicht ständig Hoffnungen wecken

Jürgen Lehmann fragt: „Ist der Zusammenhang wirklich so schwer nachzuvollziehen? Verschärfte Maßnahmen bedeuten verkürzter Lockdown.“ Maria Heimann ist sich bewusst: „Ändern können wir die Entscheidungen ja eh nicht. Ich möchte nur eins nach mittlerweile drei Monaten Lockdown (der erste schon nicht eingeschlossen): endlich wieder arbeiten. Aber das wird noch dauern, bis es losgeht. Das ist mir bewusst. Nur sollte die Politik nicht ständig neue Hoffnungen machen und zwei Tage später wieder sagen, alles muss verschärft werden. Das macht einen irgendwann mal wahnsinnig.“

Trude Koerner richtet sich mit ihrem Kommentar ebenfalls an Ministerpräsidentin Schwesig, sie berichtet über die derzeitige Lage im nordrhein-westfälischen Köln, wo die Einwohner mit „wieder steigenden Zahlen“ umgehen müssten. „Auch in Kitas sind Mutanten bei Kindern festgestellt und in einem Heim in Leverkusen sind 15 Senioren an dieser Mutante bereits verstorben, auch Pflegerinnen sollen infiziert sein, und Sie wettern gegen den Lockdown. Was wir hier in MV an steigenden Zahlen erleben, ist meines Erachtens auf die viel zu schnelle Öffnung im Sommer 2020 zurückzuführen. Wenn weiter ohne jegliche Vernunft von den Schreienden und Grölenden, Querdenkern, Märchenerzählern nach Lockerungen geschrien wird, habe ich gar kein Verständnis. Wie viele Jahre sollen wir denn noch dieses Rauf und Runter mitmachen?“

Lockdown darf keinen einzigen Tag länger dauern als nötig

Dazu notiert Edmund Weimer: „Natürlich nicht. Deshalb arbeitet man dran, die Infektion zu dämpfen. Es geht auch irgendwann wieder aufwärts. Und bitte den Glauben daran nicht verlieren.“ Milda Astro meint: „Recht hat sie. Man kann die Leute nicht ewig wegsperren. Sie wollen vor der Spritze auch noch was vom Leben haben.“ Stichwort Parteienpolitik, Wahlkampf: Wolfgang Meßmer hält es für ratsam, dass „sich Bund und Länder gegenseitig unterstützen“. Weiter schreibt er: „Niemandem ist geholfen, wenn die SPD jetzt auf Wahlkampf für den nächsten Bundestag umschaltet.“

Von Juliane Lange