Güstrow

Schon wieder ist in die Güstrower Kita „Schloßgeister“ eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuletzt hatten sich Unbekannte in den Nächten zum 10. und 11. Juli Zutritt zur Einrichtung verschafft. Damals wurde ein geringer Geldbetrag gestohlen. Dieses Mal entwendeten die Täter ein Smartphone und einen Erste-Hilfe-Rucksack.

Der Mitarbeiterin bot sich nach diesem dritten Einbruch ein Bild der Verwüstung. In der Einrichtung in der Hamburger Straße wurden mehrere Türen aufgebrochen, Lebens- und Putzmittel sowie Spielsachen waren in den Räumen verstreut.

Andere Kitas in Güstrow ebenfalls betroffen

Auch in zwei andere Kitas in Güstrow wurde in den vergangenen beiden Monaten eingebrochen. Doch es gab nicht viel zu holen. Mehrfach verließen die Täter nach Polizeiangaben das Objekt ohne Beute. Was bleibt, ist der Sachschaden von mindestens mehreren hundert Euro. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige gibt es noch nicht. Die Spuren werden noch ausgewertet.

Die Polizei hofft in Bezug auf den Einbruch in der Nacht zum 18. Juli auf Hinweise. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Güstrow (Tel. 038 43 / 26 60) zu melden.

OZ