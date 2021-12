Rostock

Ist Jan Ullrich erneut abgestürzt? Vieles deutet darauf hin. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, befindet sich der einstige Radstar, der 2018 beinahe im Drogen- und Alkohol-Sumpf versunken wäre, in einem Krankenhaus in Mexiko. Grund dafür ist angeblich ein Rückfall.

Der gebürtige Rostocker sei nach einer mehrtägigen Reise nach Kuba, wo Ullrich am 2. Dezember seinen 48. Geburtstag gefeiert hatte, auf dem Rückweg nach Deutschland gewesen. In Mexiko habe er das Flugzeug verlassen müssen und sei direkt in die Klinik gebracht worden, berichtet das Blatt.

Ullrichs Freundin, die Kubanerin Elizabeth Napoles soll sich vor wenigen Wochen von ihm getrennt haben. Kennengelernt hatten sich die beiden in Ullrichs schwerster Krise vor drei Jahren auf Mallorca.

Damals bestimmten Alkohol und Drogen das Leben des Tour-de-France-Siegers von 1997. Ullrich geriet durch Videos, die in den sozialen Medien veröffentlich wurden und die den früheren Weltklassesportler in einem desolaten Zustand zeigten, sowie durch einen Streit mit Til Schweiger (58) in die Schlagzeilen. Der Schauspieler wohnte auf Mallorca in Ullrichs Nachbarschaft.

Unterstützung von Lance Armstrong

Ullrich zog damals die Reißleine und begab sich in den Entzug. Unterstützt wurde er dabei von seinem früheren Rivalen und heutigen Freund Lance Armstrong. Die zwei trafen sich im September auf der Baleareninsel. „Gute Freunde, so wie du, haben mich zurück ins Leben gebracht. Ich war fast tot. Ich hatte lange Zeit vergessen, was gut für mich ist: Familie, Kinder, Liebe, Radfahren, Freunde. Das war mein Problem“, sagte Ullrich damals.

Das einstige Rad-Idol hatte sich in den vergangenen Monaten zurückgekämpft. Im Oktober nahm Ullrich an einem Jedermann-Rennen auf Mallorca teil. „Es war ein Traum“, schwärmte er. In Merdingen (Baden-Württemberg) sollte ein „Bike-Zentrum Jan Ullrich“ entstehen. Nach Differenzen mit der Gemeinde scheiterte das Projekt.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Armstrong (50) seinen Kumpel bereits in Mexiko besucht haben und ihm auch zur Seite stehen, wenn es wieder in die Schweizer Klinik zur Therapie geht.

Von Stefan Ehlers