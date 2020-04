Wieder Tourismus ab 1. Mai in MV? Schwesig lehnt den Vorschlag ab

Schwerin/Rostock

Touristiker in MV müssen ihre Hoffnungen begraben, dass Gastronomie, Herbergen oder Campingplätze trotz der Corona-Krise ab 1. Mai wieder zaghaft geöffnet dürfen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) erteilte diesem Wunsch am Mittwoch während eines Telefonforums mit Lesern der OSTSEE-ZEITUNG eine klare Abfuhr.

„Wir haben mit der kommunalen Ebene einen MV-Plan beschlossen, der gilt bis 3. Mai“, sagt Schwesig. Danach werde die Entwicklung der Corona-Infektionen im Land neu bewertet. Möglich, dass es dann zu weiteren Lockerungen kommt.

„Wir schauen uns jeden Tag die Lage neu an“, so Schwesig. Am Donnerstag habe sie ein Spitzentreffen mit der Tourismusbranche. Praktiker sollen ihre Vorstellungen von einer zaghaften Öffnung des Bereichs vorstellen. „Es gibt keine Denkverbote“, so Schwesig. „Mein Ziel ist es, dass weitere Lockerungen kommen, wir aber auch keine neuen starken Infektionen haben.“ Hier gelte es, „die Balance zu halten“.

Rostocker OB fordert Tourismusstart am 1. Mai

Seit Montag dieser Woche ist der Einzelhandel in MV unter Auflagen wieder geöffnet. Bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche darf jedes Geschäft offen halten. Ähnliche Lösungen sehnen auch Hoteliers und Gastronomen herbei, die seit Wochen massive wirtschaftliche Einbußen haben. Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) forderte eine Öffnung des wichtigen Wirtschaftszweigs Tourismus bereits ab 1. Mai – für Ferienwohnungen, Gaststätten und Campingplätze.

Schwesig dagegen hat gegenüber OZ-Lesern nun mehrfach erklärt: Erst am 4. Mai werde überprüft, wie bereits beschlossene Lockerungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens sich auf die Infektionszahlen auswirken. Erst danach könne über weiteres gesprochen werden. Am 27. April kommen die ersten Schüler regulär wieder in die Schulen, beginnend mit Abschlussklassen.

Von Frank Pubantz