Wieder ins Kino und ins Restaurant? OZ-Leser diskutieren Sonderrechte für Geimpfte

Rostock

Die Debatte gibt es schon länger, zuletzt hat sie durch Außenminister Heiko Maas ( SPD) neuen Schwung erhalten. Dieser hatte Lockerungen für Geimpfte gefordert. Verwiesen hat er dabei auf die „Ausübung von Grundrechten“, und betont, dass es sich hierbei nicht um „Privilegien“ handele. Nun ist die Diskussion da, auch in MV und unter OZ-Lesern. Sie diskutieren darüber, ob es für Gastronomen oder etwa Kinobetreiber Sinn machen würde, zu öffnen – für Geimpfte, vorausgesetzt es gibt dafür eine rechtliche Grundlage.

Sarah Backhaus wirft die Frage auf: „Warum sollen Geimpfte mehr dürfen als Nichtgeimpfte? Jeder Mensch sollte doch selbst entscheiden dürfen, ob er oder sie sich gegen Corona impfen lässt oder nicht. Und die Leute jetzt dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen, nur damit diese wieder mehr dürfen, finde ich sehr zwiespältig.“ Ina Müller Kähler aber vertritt die Ansicht: „Solch ein ‚Privileg‘, dass Geimpfte mehr dürfen als andere, ist völlig legitim. Allerdings erst wenn alle eine Chance gehabt haben, sich impfen zu lassen. Bis jetzt war lediglich das Pflegeheim dran und die entsprechende Altersgruppe. Diese werden wohl kaum jetzt ins Kino oder Restaurant gehen.“ Jennifer Villwock spielt in ihrem Kommentar darauf an, dass mit jetzigem Wissenstand nicht klar ist, ob ein Geimpfter das Virus weiter übertragen kann. Und: „Es ist bis jetzt nicht nachgewiesen, dass man nicht erneut erkrankt“, so Villwock.

„Wer soll denn im Restaurant bedienen und in den Kinos Karten verkaufen?“

Thomas Möller hinterfragt in seinem Beitrag die Priorisierung in der Impfstrategie: „Wer soll denn im Restaurant bedienen und in den Kinos Karten verkaufen? Sollen die über 80-Jährigen das machen, weil sie zuerst geimpft wurden? Und die 25-Jährigen sollen zu Hause bleiben, weil sie noch Wochen oder Monate auf die Impfung warten müssen? Das hat nichts mit der Entscheidung zu tun, ob man sich impfen lassen will oder nicht.“ Katja Runge hält fest: „Es geht darum, dass bei Geimpften für das Einschränken der Grundrechte keine rechtliche Grundlage mehr gegeben ist. Es geht also nicht um das Bevorzugen der Geimpften, sondern um ein Auf-den-Normalzustand-Setzen.“

Jennifer Pohle spricht ebenfalls die Reihenfolge an. „Pflegeheimbewohner, ältere Menschen sind zu erst dran. Okay und Krankenhauspersonal. Wer soll da ins Kino gehen? Die Pflegekräfte haben keine Zeit und die ältere Gesellschaft geht wohl eher selten ins Kino. Dann kommen die, die sich nicht impfen lassen können, und Kinder, die aktuell nicht geimpft werden. Und nun? Sorry, aber das ist doch totaler Quatsch.“ Diana Fiedler sagt: „Als Nichtgeimpfter ist man dann Mensch zweiter Klasse oder wie? Das ist so extrem diskriminierend und moralisch sowie ethnisch absolut ein Unding. Ich finde es super, dass sich Gastronomen und Co. dagegenstellen. Wer sich impfen lassen möchte, soll das tun. Wer dies nicht möchte, ist auch okay. Jeder soll für sich selbst entscheiden.“ Michael Windhorn aber wäre sehr froh, so schreibt er es, „wenn wenigstens ein Teil der Bevölkerung wieder ein halbwegs normales Leben hätte.“

Von Juliane Lange