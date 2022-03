Die Vereine in Mecklenburg-Vorpommern durften sich im vergangenen Jahr über mehr Mitglieder freuen. Nach einem Rückgang im ersten Pandemie-Jahr 2020 geht es nun wieder aufwärts.

