Rostock

So viel ist klar: Moore haben Superkräfte im Kampf gegen den Klimawandel. Allerdings weiß auch der Letzte spätestens seit der Filmreihe „X-Men“: Es ist günstig, wenn man Superkräfte zu handhaben weiß, sonst richten sie Schaden an. Und genau da kommt Dr. Gerald Jurasinski, Moorexperte der Universität Rostock, ins Spiel. Er und seine Kollegen versuchen, den richtigen Umgang mit Mooren – genauer gesagt, den wiedervernässten Mooren – zu erlernen.

Das ist offenbar dringend nötig, denn ihre aktuelle Forschung zeigt Überraschendes: Das Wiedervernässen verwandelt ein trockengelegtes Moor nicht wie von Zauberhand zurück in seinen alten Zustand. Vielmehr entsteht ein völlig neuartiges Ökosystem. Das war in dieser Deutlichkeit bislang nicht bekannt.

Wird Jurasinski Nachfolger von Professor Joosten?

Auch vielen nicht bekannt: Mit dem Rostocker Wissenschaftler Jurasinski gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einen zweiten großen Moorexperten. Sein Kollege Prof. Hans Joosten aus dem vorpommerschen Greifswald dagegen hat es inzwischen zu einiger Berühmtheit gebracht. Erst vor wenigen Tagen hatte der 66-Jährige den Deutschen Umweltpreis und damit 250 000 Euro Preisgeld erhalten. Er will damit eine Stiftung gründen und die jetzt schon weltweit größte Moorbibliothek in Greifswald ausbauen.

Joosten ist inzwischen in den Ruhestand versetzt. Rückt damit nun der in Mecklenburg arbeitende Experte in den Fokus? Neu besetzt werden muss die Stelle allemal und die neuesten Forschungsergebnisse dürften dem 46-jährigen Jurasinski einige Aufmerksamkeit einbringen. Was er gemeinsam mit einer großen Gruppe von Moorkundigen aus Greifswald und ganz Europa herausgefunden und in der Zeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht hat, ist auch von großer klimapolitischer Brisanz.

Datenschatz aus MV ausgewertet

Die Wissenschaftler haben 320 wiedervernässte mit 243 naturnahen Niedermoorstandorten verglichen. Ein besonderer Datenschatz waren dabei die Daten aus Mecklenburg-Vorpommern, wo mehr als 30 000 Hektar der insgesamt in Deutschland bisher wiedervernässten Moorfläche von rund 70 000 Hektar liegen.

Im Wesentlichen hat das Team erkannt: Wiedervernässte Moore müssen anders bewertet werden als natürliche Moore. Eine Übertragung von Wissen über die Funktionsweise von naturnahen Mooren auf wiedervernässte Moore ist nur eingeschränkt möglich.

Aus Superkraft wird Gefahrenquell

Doch was heißt das nun? Ist die Wiedervernässung – jahrzehntelang die vermeintliche Superkraft zur Verlangsamung des Klimawandels – doch nicht so sinnvoll, wie immer geglaubt? Dieser Schluss wäre gefährlich, warnt Gerald Jurasinski. Man dürfe ein wiedervernässtes Moor nicht mit einem naturnahen vergleichen: „Wir haben zwar gezeigt, dass diese Moore nie, jedenfalls nicht in den Zeiträumen, die wir kennen, wieder so werden, wie sie einst waren. Deshalb ist es aber nicht falsch, sie zu vernässen.“

Entwässerte Moore sind Klimakiller Moore sind für den Klimaschutz besonders bedeutend, da sie besonders viel Kohlenstoff speichern. Dafür müssen sie intakt sein und dürfen für die landwirtschaftliche Nutzung nicht entwässert werden. Mecklenburg-Vorpommern ist das moorreichste Bundesland. Allerdings sind von den 288 000 Hektar Moorfläche (12,5 Prozent der Landesfläche) nur 33 000 Hektar nass und können Kohlenstoff binden. Die entwässerten Moore setzen große Mengen Treibhausgase frei – in MV etwa 30 Prozent der Gesamtemissionen. Nach Angaben des LUNG eignen sich landesweit 164 000 Hektar der Moore für eine nasse landwirtschaftliche Nutzung, die sogenannte Paludikultur.

Die Klimabelastung eines wiedervernässten Moores sei besser als die eines trockenen Moores. Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie die gesamte Biomasse der Wälder der Welt. Viele Moorflächen weltweit wurden jedoch für Land- und Forstwirtschaft oder Torfabbau entwässert. Damit wurde aus der Superkraft ein Gefahrenquell: Entwässerte Moore setzen Unmengen an Treibhausgasen frei. Ihre Wiedervernässung ist für die Verringerung der CO2-Emissionen unerlässlich.

Wichtiger Lebensraum vieler Arten

Die aktuellen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Wiedervernässung die Etablierung von hohen grasartigen Feuchtgebietspflanzen, wie Schilf und Rohrkolben, begünstigt. Und, so Jurasinski: „Diese Moore sind ein wichtiger Lebensraum vieler Arten.“ Doch grundsätzlich seien die Unterschiede zwischen naturnahen und wiedervernässten Mooren in Sachen Vegetation sowie geochemischer und hydrologischer Parameter deutlich. Bis zu drei Jahrzehnte nach Wiedervernässung konnte kein Trend hin zu den Bedingungen in naturnahen Mooren nachgewiesen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Fragen sind für den Experten aber noch ungeklärt: „Wie können wir beschleunigen, dass sich eine Vegetation entwickelt, die der in naturnahen Mooren entspricht? Wie können wir verhindern, dass Nährstoffe ausgespült werden?“ So viel habe man inzwischen verstanden: „Man kann nicht einfach eine riesige Landschaft nass machen und dann nicht mehr beobachten, was da passiert.“ So sei jedoch die aktuelle Praxis.

„Brauchen mehr gute Leute an den Unis“

Künftig dürfe nicht einfach nur verhindert werden, dass das Wasser abfließt. Stattdessen müsse das Wiedervernässen gemanagt werden. Auch sei es erforderlich, mehr und andere Daten als bislang zu erheben, um untersuchen zu können, ob und wie Stoffkreisläufe funktionieren. „Dafür brauchen wir mehr gute Leute an den Unis.“

Das Torf für das Moorbad Bad Doberan wird in der Conventer Niederung gestochen. Quelle: Moorbad Bad Dobern

Und eines zeigt die Arbeit des Teams um Jurasinski einmal mehr: „Das heißt, dass wir alle Moore, die noch naturnah sind, zwingend erhalten müssen.“ Umso unverständlicher sei es, wenn bei großangelegten Bauvorhaben die weitere Trockenlegung von Mooren ins Gespräch gebracht oder gar Moor zur Gewinnung von Blumenerde, wie etwa im Göldenitzer Moor, abgebaut wird.

Von Juliane Schultz