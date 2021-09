Wiek

Tragödie am Dienstagmorgen in Wiek auf Rügen: Im Wohnhaus eines älteren Ehepaares an der Hauptstraße ist ein Feuer ausgebrochen, aus dem es wahrscheinlich nicht alle Bewohner lebend heraus geschafft haben. Während der Ehemann sich selbst retten konnte, starb seine Frau vermutlich in den Flammen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Dachstuhl des Lehmhaus in Brand geraten. Der unter Schock stehende 83-Jährige habe nach seiner Rettung immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Frau noch in dem Haus sei, heißt es von den Nachbarn. Sie waren es auch, die die Feuerwehr und den Rettungsdienst alarmierten. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In Wiek brannte ein Einfamilienhaus. Quelle: Ffw Sagard

Haus brennt auf Grundmauern nieder

Viel von dem Haus war nicht mehr zu retten – und das obwohl die Feuerwehren aus Wiek, Sassnitz, Sagard, Altenkirchen, Breege, Glowe und Putgarten im Einsatz waren. Bis auf die Grundmauern ist das Gebäude heruntergebrannt. Es ist nicht mehr bewohnbar.

In Wiek brannte ein Einfamilienhaus Quelle: Feuerwehr

Auch nach dem Löschen des Feuers durfte das Haus nicht sofort betreten werden. Um weitere Gefahren – auch für die umstehenden Häuser – abzuwehren, gruben Techniker der Gasversorger im Vorgarten nach der Leitung und schlossen diese. Um trotzdem nach der vermissten Frau zu suchen, setzte die Glower Feuerwehr eine Drohne ein. Auch die Wieker Kameraden blieben anschließend zur Brandwache und suchten, als es wieder möglich war, mit der Polizei nach der Vermissten. „Wir haben sie“, rief um 14.45 Uhr ein Feuerwehrmann, der die Leiche einer Frau im Treppenhaus gefunden hatte. Ob es sich dabei um die 67-Jährige handelt, muss noch abschließend geklärt werden, heißt es von der Polizei.

Nachbarn haben Tränen in den Augen

Das Paar habe sein Leben lang in dem Haus gewohnt und sei jedem Einwohner bekannt gewesen, sagt ein junger Feuerwehrmann, der gleich bei seinem zweiten Einsatz mit einem Todesfall konfrontiert wurde. „Wir haben uns so gut verstanden“, sagen auch Walter und Gisela Mitschker, die gegenüber wohnen. Die Eheleute betrieben bis zum vergangenen Jahr den Markant-Markt, in dem ihr Nachbar gelegentlich ausgeholfen habe.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiek kam ein Mensch ums Leben. Quelle: Uwe Driest

Dass das Paar aus dem niedergebrannten Haus von den Flammen im Schlaf überrascht worden sein könnte, kann sie sich nicht vorstellen. „Das waren ausgesprochene Frühaufsteher“, sagt Gisela Mitschker. „Das ist eine wahre Tragödie und ich frage mich, wie der arme Mann das überstehen soll“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

„Ganz Wiek ist schockiert“

Der Altenkirchener Wehrführer Dirk Schröder kam nach Einsatzende noch einmal zurück, um sich nach dem Ausgang der Suche zu erkundigen. „Es gab für uns noch kein gefühltes Ende des Einsatzes“, sagt er. „Ich möchte wissen, was geschehen ist, damit ich es unseren Kameraden mitteilen kann.“

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiek kam ein Mensch ums Leben. Quelle: Uwe Driest

Auch Bürgermeisterin Petra Harder war schnell vor Ort gewesen, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. „Das ist ein ganz schlimmes Ereignis, über das ganz Wiek schockiert ist“, so Harder. Die Bürgermeisterin lobte die Arbeit der Feuerwehren und bedankte sich bei den Inhabern des Ladens „Dorfmitte“ und des „Blumencafés“, die umstandslos die Helfer mit Kaffee und Brötchen versorgt hatten. „Was können wir schon ausrichten, die wir nicht die Retter sind?“, so das sichtlich ergriffene Gemeindeoberhaupt. Petra Harder drückt den Angehörigen und dem Paar nahestehenden Menschen ihr Beileid und Mitgefühl aus.

Es war nicht die erste Tragödie im Haus

„Auf dem Haus scheint ein Fluch zu liegen“, sagen die Nachbarn kopfschüttelnd. Vor wenigen Jahren habe sich einer der drei Söhne im Haus der Eltern das Leben genommen. Und nun ist die Mutter womöglich Opfer der Flammen geworden.

Wie es dem Mann aktuell geht, konnte die Polizei bis zum Redaktionsschluss nicht mitteilen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro. Auch zu den Ursachen des Brandes wird noch ermittelt.

Von Uwe Driest