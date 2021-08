Wild Life in Trassenheide ab Freitag geschlossen: Das steckt dahinter

Trassenheide

Eine beliebte Freizeiteinrichtung im Seebad Trassenheide hat ab Freitag geschlossen: Das Wild Life ist dicht. Doch Betreiber Dirk Janisch gibt nicht etwa auf – ganz im Gegenteil. Denn der Mann verfolgt große Pläne.

„Wir werden neu bauen. Es ist an der Zeit, unser Zelt, in dem die Ausstellung seit Mai 2009 untergebracht ist, gegen eine moderne, feste Halle einzutauschen. Wir errichten sie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und das gilt nicht nur für die Heizung“, erläutert Dirk Janisch.

Viele Urlauber, die in dieser Woche noch dem Wild Life einen Besuch abstatteten, waren sehr erstaunt, als sie lasen, dass geschlossen wird. „Aber wenn wir dann erläutern, dass im kommenden Jahr ein moderner Neubau an dieser Stelle stehen wird, freuen sie sich schon“, sagt Janisch. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben nach seinen Worten viele Kurverwaltungen die Schließung zur Kenntnis genommen. Denn gerade bei kühlerem oder regnerischem Wetter ist ein Besuch im Wild Life Trassenheide für viele Urlauber ein Muss.

Und da die zurückliegenden Tage wettermäßig eher an den Herbst als an den Sommer erinnerten, „hatten wir mit einem großen Besucherstrom zu tun“, sagt Edeltraut Janisch, die Mutter des Betreibers, die täglich in Trassenheide mithilft.

Am 6. September kommen die Bagger

Doch warum noch mitten in der Saison die schnelle Schließung? „Am 6. September kommen die Bagger und legen los. Bis dahin muss hier alles verschwunden sein. Und es gibt ja eine Menge wegzuräumen“, meint Dirk Janisch und ergänzt, dass er schon zu Jahresbeginn vertraglich alles geregelt habe, „damit wir nicht krampfhaft im Herbst nach einer Baufirma suchen müssen.“ Ab Freitag beginnt deshalb das große Ausräumen, Sichern und Abbauen.

Die Tierpräparate werden sicher gelagert, damit sie nach Fertigstellung des Neubaus wieder in die Ausstellung integriert werden können. Das Zelt wird abgebaut und zerlegt, dafür gibt es bereits einen Käufer. Die lebenden Kleintiere, etwa Kaninchen, Mäuse und Schlangen, nimmt die Familie auf, damit sie sicher über den Winter kommen.

Der Inhaber des Wild Life Trassenheide, Dirk Janisch, ist begeisterter Hobby-Bäcker. Sein Käsekuchen mit Baiser-Haube ist begehrt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zwei Millionen Euro nimmt der Betreiber in die Hand, um im kommenden Frühjahr ab April die Gäste im Neubau begrüßen zu können. Dabei setzt Dirk Janisch auf einheimische Firmen, das war ihm wichtig. Den Rohbau, also die Hallenkonstruktion, errichtet die Wusterhusener Hallen- und Anlagenbau GmbH HAB. Er soll zum Jahresende stehen.

Die moderne Ausstellungshalle, die durchgängig über sieben Meter verfügt, hat dann mit 1450 Quadratmetern die doppelte Fläche als bisher. Vorgesehen sind auch ein Wintergarten mit Café, eine Dachterrasse, ein ansprechender Shop, ein großer Spielbereich für die Kinder. Wichtig ist ihm, dass der Neubau wie jetzt schon das Zelt CO2-neutral betrieben wird.

Quicklebendig und total niedlich: An den Kaninchen haben vor allem die Jüngsten ihre Freude. Quelle: Cornelia Meerkatz

Janisch konnte Fläche kaufen

Dass der Neubau möglich wurde, verdankt der 50-Jährige auch der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Trassenheide und der finanziellen Beratung durch die Sparkasse Vorpommern. „Ich wollte 2009 ursprünglich mit einer Reptilienausstellung in Zinnowitz starten, dort habe ich ein Grundstück. Dann konnte ich aus einem Nachlass die Tierpräparate kaufen und wollte sie vielen Menschen zugänglich machen. Aber die Gemeinde lehnte das damals ab und so habe ich mich nach Trassenheide orientiert. Wir waren hier erst lange Pächter der Fläche, konnten sie inzwischen aber kaufen. Dafür sind wir der Gemeinde sehr dankbar. Mit unserem Neubau wollen wir die Attraktivität des Seebades weiter erhöhen“, schildert Janisch, der in Zempin groß geworden und jetzt mit seiner Familie in Sauzin zu Hause ist.

Bis zum kommenden Frühjahr wird eine neue Ausstellungshalle gebaut, die doppelt so viel Platz wie die bisherige Ausstellung bereit hält. Quelle: Hab

50000 Besucher etwa besuchen in guten Jahren das Wild Life Trassenheide. In für Janisch schlechteren Jahren, wenn es langanhaltend hochsommerlich warm ist und die Urlauber alle am Strand liegen, sind es nach seinen Worten um die 30000 Besucher. „Ab kommendem Jahr werden es deutlich mehr Besucher sein, denn durch die beheizte Halle können wir endlich ganzjährig öffnen“, freut sich Janisch. Sechs Mitarbeiter beschäftigt er jetzt schon ganzjährig, mit dem Neubau soll sich die Zahl der Angestellten erhöhen.

Dieser Eisbär ist eines der Exponate, die in der Ausstellung zu sehen sind. Quelle: Cornelia Meerkatz

Viele neue Ausstellungselemente

Was wird nach der Neueröffnung im kommenden Frühjahr seinen Gästen bieten? Dirk Janisch will sich noch nicht in die Karten schauen lassen. „Es wird eine komplett neue Ausstellung konzipiert mit vielen neuen Ausstellungselementen. Dabei achten wir wie jetzt ganz genau darauf, die Vorgaben, die sich aus dem Washingtoner Artenschutzabkommen ergeben, einzuhalten. Ich bin schon auf die Resonanz gespannt. Natürlich sind die jetzigen ausgestellten Tiere von Bison, Hirsch und Elch bis Eisbär, Löwe und Hai auch wieder mit dabei“, erklärt er.

Auch dieser junge Bär ist in Trassenheide zu bewundern. Quelle: Cornelia Meerkatz

Und: Es soll viele multimediale und interaktive Angebote geben, mit denen er jüngere genau wie ältere Besucher erreichen möchte.

Bestand haben wird im neuen Wild Life Trassenheide auch der begehrte hausgemachte Kuchen. Janisch, der seine berufliche Laufbahn einst in der Gastronomie begann, ist begeisterter Bäcker. Sein Käsekuchen mit Baiserhaube gilt bei Besuchern als geradezu legendär, doch auch alle anderen Kuchensorten sind lecker. „Ich freue mich darauf, dass ich diese große Hobby beibehalten kann“, meint er.

