Rostock

Emil Leist hält zwei stattliche Abwurfstangen in den Händen. Die Geweihteile stammen vom Rotwild. Der 14-Jährige aus Niendorf (Landkreis Rostock) hat sie vor einigen Monaten im Wald gefunden. Da das Areal unweit von Walkendorf (Landkreis Rostock) zum rund 180 Hektar großen Jagdrevier seines Vaters gehört, war das kein Problem. „Ansonsten hätte es sich um Wilderei gehandelt“, erläutert der junge Mann, der einmal Förster werden möchte. Liegt hier tatsächlich der Straftatbestand der Wilderei vor?

Besitz des Jagdpächters widerrechtlich angeeignet

„Eindeutig ja“, bestätigt sein Vater Ralf Leist. Der Fachanwalt für Familien- und Erbrecht, der sich auch intensiv mit Jagdrecht befasst, weiß, dass dies in der Bevölkerung kaum bekannt ist. Der Justitiar des Landesjagdverbandes MV erklärt: „Wer sich den Besitz des jeweiligen Jagdausübungsberechtigten widerrechtlich aneignet, dem drohen Geldstrafen in Höhe von mindestens einigen Hundert Euro oder bis zu drei Jahre Freiheitsentzug.“ In der Praxis würden derartige Sanktionen bei Einzelfällen der Mitnahme von Geweihteilen jedoch kaum wirksam, so der in Rostock praktizierende Jurist.

Jäger Ralf Leist in seinem Jagdrevier bei Walkenhorst (Landkreis Rostock). Quelle: Christian Rödel

Das bekräftigt Henning Voigt, stellvertretender Geschäftsführer des Landesjagdverbandes. Denn hier sei oftmals Unwissenheit im Spiel, sagt der Leiter des Jägerlehrhofes.

Die gezielte Suche nach Abwurfstangen sei aber keine Bagatelle, so Leist. Zumal die Tiere durch die Sammler oftmals über längere Zeiträume aufgeschreckt werden. Zudem wird es den Jägern erschwert, die Entwicklung des Wildes in ihrem Revier zu verfolgen. Hier könne es durchaus zu Anzeigen und Strafverfahren kommen, so der Anwalt.

Vorsätzliche Straftat: Mitnahme toter oder verletzter Tiere

Ein ganz anderes Kaliber stellt in der Praxis die Mitnahme toter bzw. verletzter Tiere dar. „Es handelt sich hier um eine vorsätzliche Straftat“, erklärt Leist. Gerade in diesen Wochen, in denen sich im Nordosten Tausende Wildunfälle ereignen, mehren sich derartige Delikte. Im Jahresverlauf geht Wildmeister Voigt von mehreren Hundert Fällen allein im Nordosten aus.

Berufsjäger Sörn Puchmüller – hier mit seiner Hannoverschen Schweißhündin „Silva“ – muss regelmäßig auf die Nachsuche angeschossener oder verletzter Tiere gehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

So wird beispielsweise Sörn Puchmüller, Revierförster in Groß Freienholz bei Sanitz (Landkreis Rostock), im Spätherbst mehrmals wöchentlich zu Verkehrsunfällen gerufen. „Es kommt dann gelegentlich vor, dass die Tiere nicht mehr am Unfallort aufzufinden sind“, so der Berufsjäger.

Ein besonders dreister Vorfall ereignete sich bei einer Drückjagd im Bereich des Stadtforstes Parchim (Ludwigslust-Parchim) vor etwa 20 Jahren. Ein Jäger hatte zwei Stück Schwarzwild erlegt und aufgebrochen, also aufgeschnitten. „Nachdem er eine Wildsau zum Fahrbahnrand geschleift hatte und zurückgekehrt war, fehlte das zweite Tier“, so Voigt.

Trichinenuntersuchung vorgeschrieben

Er macht darauf aufmerksam, dass es selbst Jägern nicht gestattet sei, durch Straßenverkehr verletzte oder getötete Tiere zu verwerten. Er und die etwa 13 000 anderen aktiven Waidmänner in MV sind speziell geschult, um gesundheitlich bedenkliche Merkmale am Wildkörper zu erkennen. „Im Nachhinein ist aber nicht immer zu erkennen, ob diese beispielsweise krankhafte Veränderungen an den Organen aufwiesen“, so der Experte.

Totes Wild liegt gerade in dieser Jahreszeit häufig am Fahrbahnrand. Quelle: Julian Stratenschulte / dpa

Wild mit bedenklichen Merkmalen muss vom amtlichen Tierarzt, dem Veterinäramt oder dem örtlichen Lebensmittelüberwachungsamt geprüft werden. Dies gilt auch grundsätzlich für Wild, das für den Verzehr vorgesehen ist. Wildschweine zählen übrigens zu den Tierarten, die Trichinen – also Fadenwürmer – aufweisen können. „Hier ist vor der Weitergabe an Dritte eine Trichinenuntersuchung gesetzlich vorgeschrieben“, so Leist.

Von illegalen Fallen bis Einsatz von Pfeil und Bogen

Es existiere eine erhebliche Dunkelziffer in Sachen Wilderei, bekräftigt Friedrich von Massow. Der Jäger, der als Justitiar für den Deutschen Jagdverband arbeitet, verweist auf die bundesweit polizeilich erfassten Fälle: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1080 Fälle aktenkundig. Zum Vergleich: 2001 waren es 1392 Delikte. In MV wurden im Vorjahr laut Landeskriminalamt 48 Fälle registriert, 2019 waren es 56.

10 000 Jäger im Landesjagdverband Aktuell gibt es in MVetwa 13 000 aktive Jäger. Von diesen sind rund 10 000 im Landesjagdverband organisiert. Sollte es zu einer Kollision mit Wildtieren kommen,ist die Unfallstelle abzusichern und stets die Polizei zu benachrichtigen. Diese wird dann die fachgerechte Tierbeseitigung durch den örtlich zuständigen Jagdpächter veranlassen. Lässt man ein verletztes Tier zurück, ohne dies zu melden, kann es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handeln. Dies kann eine Straftat darstellen und laut Deutschem Jagdverband mit bis zu 75 000 Euro Strafe geahndet werden. Findet man verendetes Wildoder Unfallwild darf dieses keinesfalls angefasst, mitgenommen und transportiert werden. Es ist der örtliche Jagdausübungsberechtigte (in der Regel der Jagdpächter oder Eigenjagdbesitzer) zu informieren. Ist dieser nicht bekannt, sollte die Polizei informiert werden.

„Insgesamt ist das Phänomen Wilderei schwer zu fassen“, sagt von Massow. Denn die Art und Weise der Vergehen ist vielgestaltig. Da gibt es Wilderer, die, ausgerüstet mit modernster Technik, regelmäßig nachts ihr Unwesen treiben. Auch das Legen von Schlingen, das illegale Fallenstellen und Wilderei mittels Pfeil und Bogen oder Armbrust würden mitunter praktiziert.

Henning Voigt, stellvertretender Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Quelle: ljv

„Im Nordosten sind diese Formen von Wilderei die Ausnahme, so Voigt, der seit 45 Jahren als Jäger aktiv ist. Er erinnert an einen Fall vor Jahren hierzulande. Da hatten sich zwei Jäger, die auch Sportschützen waren, zu verantworten. Sie hatten unrechtmäßig eine große Zahl von Rehen erlegt und das Wildbret offenbar verkauft.

Häufiger dagegen streitet man auch hierzulande darüber, wem Hirsch, Wildschwein oder Reh eigentlich gehört, sagt Leist. Nämlich dann, wenn ein angeschossenes Stück Wild erst im fremden Jagdrevier zusammenbricht. „Nimmt der fremde Jäger das Tier mit, verletzt er Reviergrenzen. Er wildert in einem anderen Revier“, erläutert der Jurist.

Von Volker Penne