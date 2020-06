Warnemünde

Nicht dein Ernst? „Doch, steht im Ausweis. Willst sehen?“ Ja, will ich! Da steht dunkelgrau auf dreckiggrün auf einem offiziellen Bundesdokument: „ Heinrich Krämer Genannt Voss“. Künstlername? „Nee, verarmter Landadel“, lacht Heinrich Krämer Genannt Voss. „Kannst aber Vossi sagen“, sagt Vossi – gelebte 58 Jahre jung!

Vossi ist ’ne Type, wenn der krächzend lacht, was er gern tut, melden sich die Bronchien krachend mit zu Wort – gequält und gestählt von unzähligen „ Lucky Strike, die Roten. Ohne Zusätze. Also gesund“, sagt Vossi und lacht krächzend. Vossi kommt aus Damme bei Vechta. „Kennste oder? Da, wo das Restaurant über die A 1 geht.“ Vossi liebt die Straße, seine Frau, seine Kinder und Enkel, „die Blagen“, wie er sagt.

On Tour mit Polli, Frieda, Irmgard, Sissi

Er liebt aber auch seine Ruhe, seine Polli, seine Frieda, seine Irmgard und seine Sissi. Früher war er oft mit Frieda unterwegs – seinem Bulli T3 aus den 80ern. Und dann kam Polli. Sein Citroën Road Cruise Pössl. Seitdem wird Frieda nur noch zu Oldtimertreffen bewegt.

Polli ist Friedas Nachfolgerin. Schickes Wohnmobil! „Das ist kein Wohnmobil! Das ist ein Caravan“, krächzt Vossi. Mit Polli steht er auf dem abgeschiedenen Stellplatz nahe am Strand hinter Elmenhorst. Vorn drin schweigt Irmgard – das Navi. Und Sissi, sein 35-Tonnen-Truck, wartet zu Hause, dass Vossis zurückkommen, damit sie wieder Cartonagen um den Dammer Kirchturm durchs Cloppenburger Land kutschieren können.

Eine Hand mit nur vier Fingern

Mit dem E-Bike erkundet Vossi die Region bis Heiligendamm oder Markgrafenheide. Jeden Sommer seit fünf Jahren, als er diesen abgeschiedenen Parkplatz zwischen Stolteraa, Nienhagen und Ostsee entdeckt hat. Gegenüber steht noch ein blauer Caravan aus Dortmund. „Das ist kein Caravan, das ist ein Wohnmobil“, lacht Vossi und hebt die rechte Hand auf die Frage, wie lange er noch bleibt. „Vier Tage!“ Wo ist denn der Mittelfinger? „Saufspiel bei ’nem Bikertreffen 1991 in Kiel“, grinst er. Messer? „Nö, Zimmermannshammer.“

Bildergalerie: So schön ist der Urlaub auf wilden Campingplätzen

Zur Galerie Die Hotspots für Wohnmobile, Caravane und wilde Camper entlang der Ostseeküste sind gut gefüllt: Ob Heiligendamm, Ostseepark Nienhagen, Elmenhorst, Dietrichshagen, Wilhelmshöhe, Warnemünde, Markgrafenheide, Stuthof oder entlang des Fischland-Darss-Zingst – überall stehen Urlauber mit Wohnmobilen, Caravans, Transportern oder Kombis auf den Plätzen.

Fünf Kilometer weiter östlich bei Wilhelmshöhe ist die Stimmung eine andere. Zelte, Wohnmobile, Caravane, Transporter – 30 Fahrzeuge aus Bonn, Kreis Oberhavel, Mettmann, Bochum, Lippstadt, Burg in Sachsen-Anhalt, Teterow, Marburg, Siegen. Überall junge Leute. Einige pennen im Schlafsack auf dem Schotter. Es riecht nach Bierfahne, kaltem Grill, Zigaretten, Party, guter Laune und lauter Musik bis in die Nacht. Hier stören kein Campingplatzbetreiber, keine älteren Dauercamper oder junge Familien, die ihre Ruhe haben wollen. Berliner Kennzeichen dominieren. Ostsee bleibt Buletten-Badewanne.

„Wenn der sich jetzt auf die Fresse legt, müssen wir ins Krankenhaus“

Eine Gruppe junger Berliner hat sich ausgebreitet. Zehn junge Leute zwischen 16 und 34 Jahren. Warnemünde für zwei Tage. Tagestouristen dürfen doch noch gar nicht einreisen. „Uns egal“, sagt Sven (26). „Wir wollen feiern.“ Nachts ist Patrick (29) mit schwerer Schlagseite in die Ostsee gestapft. „Der wollte wohl nach Dänemark, hat aber vorher nasse Füße gekriegt“, lacht Marttin (29).

15 Euro hat die Gruppe für die Übernachtung gezahlt. Gezählt werden Autos und Anhänger, nicht die Personen. Nur die Heringe für die Zelte haben sie nicht in den Schotter gekriegt. Patrick ballert gerade mit dem Bike über den Parkplatz, hat schon richtig getankt. „Wenn der sich jetzt auf die Fresse legt, müssen wir noch ins Krankenhaus“, ruft Sven. „Egal, wir legen den sowieso nur vor die Tür und haun ab“, ruft einer. Alle lachen. Patrick fährt freihändig.

60 Wohnmobile und Caravans an der Jugendherberge in Warnemünde

An der Jugendherberge in Warnemünde stehen 60 Wohnmobile, Caravans aus Litauen, Leipzig, Bamberg, München, Altkreis Kyritz, Hamburg, Hamm, Ostholstein, ein Touran mit Wohnwagen aus Nürnberg. Timo (49) und Katrin (43) Olbrich aus Plauen in Brandenburg sind im Peugeot Kastenwagen angereist. Für vier Tage.

Die Jungs Ole (13) und Bosse (6) machen sich fertig für einen Bummel zum Alten Strom. Nach dem Frühstück waren alle baden. Herrentag wollte Timo Olbrich, der in Plauen einen Werkskundendienst betreibt, auf dem Motorrad nach Plau am See. „Da ging das nicht“, sagt er. Jetzt ist es erlaubt.

„Die Zahl an coolen Typen und Arschlöchern ist überall gleich“

„Wir tingeln gern“, sagt Katrin Olbrich. Ostsee, Seenplatte, Masuren, Elbe entlang – ein Gefühl von Route 66 im Osten. Timo Olbrich sagt: „Es gibt überall Plätze, wo du dich hinstellen kannst. Ich fahr’ meist Landstraße. Da siehst du die tollsten Sachen. Und ob zu Hause oder unterwegs, es gibt überall die gleiche Zahl an coolen Typen und an Arschlöchern.“

Von Michael Meyer