Wildschweine mitten in der Stadt: Greifswalder sorgen sich um ihre Sicherheit

Erneut kam es am helllichten Tag mitten in Greifswald zu einer unerwarteten tierischen Begegnung: In einem Video ist zu sehen, wie sich zwei Wildschweine der viel befahrenen Wolgaster Landstraße in Eldena nähern und diese überqueren. Ihnen folgen zehn Frischlinge und ein weiteres ausgewachsenes Tier. Die Autofahrer lassen die Schwarzkittel gewähren, schalten zum Teil die Warnblinker ein. Nach 28 Sekunden endet die Aufnahme.

Es ist nicht das erste und einzige Video, das derzeit in der Hansestadt die Runde macht. Immer häufiger tauchen in den sozialen Netzwerken, wie Facebook, Aufnahmen auf. Sie zeigen, wie Wildschweine, zumeist mit Frischlingen, in Wohnsiedlungen unterwegs sind. Am Donnerstagnachmittag postete ein User in einer Greifswalder Facebook-Gruppe ein Video, auf dem eine Handvoll Wildschweine mit Dutzenden Frischlingen gegenüber einer Fast-Food-Kette in der Koitenhäger Landstraße auf Futtersuche ist. Auch über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ verbreiten sich Kurzfilme wie diese derzeit rasant.

Anwohner: Thema könnte überdimensional werden

Besonders häufig wird eine Wildschweinrotte samt Frischlingen derzeit im Ortsteil Eldena gesichtet. Die Bachen hatten sich in der Nähe des Studentensteigs niedergelassen. Dieser Weg wurde vergangenen Freitag von der Stadt gesperrt. „Die Gefahr ist zu groß, dass Menschen zu Schaden kommen“, begründete Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Entscheidung. Doch das genügt scheinbar vielen Greifswaldern nicht. Die Sorge und das Unverständnis wachsen. Der Vorwurf: Die Stadt unternehme zu wenig, um die Tiere aus dem Zentrum zu verjagen.

Seit mehreren Jahren beobachtet Jörg Bandelin das Treiben der Tiere in Greifswald. Erst kürzlich filmte er eine Wildschweinrotte, die am helllichten Tag über die Pappelallee preschte. „Ich habe keine Angst vor den Tieren, weil ich weiß, wie ich mich verhalten muss“, sagt er. Vielmehr Sorgen mache er sich um Kinder, die möglicherweise auf die Tiere treffen könnten. „In anderen Städten gibt es Stadtjäger, die die Tiere in dem gesetzlichen Zeitraum erlegen. Natürlich sind davon Bachen mit ihren Jungen ausgeschlossen. Aber wenn jetzt nicht eingegriffen wird, wird das Thema bald überdimensional“, ist sich der Anwohner aus Eldena sicher.

Wildschweine hätten sich bereits an den Menschen gewöhnt

Eine Begegnung mit dem Borstenvieh machte auch der zwölfjährige Dschamal Al Najjar auf dem Weg zur Schule. Als er mit dem Fahrrad unterwegs war, traf er ebenfalls auf der Wolgaster Landstraße in Höhe der Sparkasse auf ein Wildschwein. „Ich habe es gesehen und bin dann ganz schnell weggefahren. Ich habe Angst vor den Tieren, weil ich nicht weiß, wie sie auf mich reagieren würden.“ Dschamals Vater, Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises und SPD-Bürgerschaftsmitglied, zog bereits erste Konsequenzen. Im Dunkeln dürfen seine Kinder nicht mehr einfach so an die Luft.

Al Najjar, der mit seiner Familie ebenfalls in Eldena wohnt, ist sich sicher: Handele die Stadt jetzt nicht, werden sich die Schwarzkittel immer schneller vermehren. „Die Sicherheit der Menschen steht an erster Stelle. Es muss etwas getan werden. Es kann nicht sein, dass Wege und Straßen wegen der Tiere gesperrt werden. Das schränkt die Freiheit ein.“ Viele der Wildschweine hätten sich bereits an die Menschen gewöhnt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wieder freiwillig in den Wald zurückziehen“, sagt er.

Ibrahim Al Najjar mit seinem Sohn Dschamal (12) vor der Absperrung des Studentensteigs. Diese wurde wegen der Wildschweine aufgestellt. Quelle: Christin Lachmann

Stadt plant nun weitere Maßnahmen

Unverständnis herrscht auch bei Axel Hochschild. Der Christdemokrat kritisiert das Vorgehen der Verwaltung, Wege und Straßen innerhalb der Stadt wegen der Tiere zu sperren. „Muss erst etwas passieren oder machen wir bald viele Wege und Straßen für die Greifswalder unpassierbar? Heute sind es die Wildschweine und morgen vielleicht Wölfe, die uns in der Stadt das Leben schwer machen. Dabei ist es doch relativ logisch: Wildtiere gehören nicht in die Stadt.“

Über das erhöhte Wildschweinaufkommen im Stadtgebiet sei man sich bewusst, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder: „Ich kann die Beunruhigung nachvollziehen.“ Die Verwaltung plant am Freitag einen Pressetermin, bei dem der aktuelle Sachstand zum Thema Wildschweine erläutert und mögliche Verfahren der Vergrämung vorgestellt werden.

Von Christin Lachmann