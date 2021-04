Greifswald

Wildschweine fühlen sich in Greifswald wohl und tauchen auch tagsüber im Stadtgebiet auf. Am 12. April entscheidet die Bürgerschaft über einen 7-Punkte-Plan, der die Verbreitung verhindern soll. Härteste mögliche Maßnahme: Ein Stadtjäger schießt scharf.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit dem Berliner Stadtjäger, Wildtiermanager und Inhaber der Jagdschule Huntsman and The Butcher (deutsch: Jäger und der Metzger) Marcel Graf (34) gesprochen, der erklärt, warum Sicherheit das oberste Gut ist, der Mensch die Wildschweinausbreitung fördert und das Bejagen schon vor den Toren der Stadt beginnen muss.

OSTSEE-ZEITUNG: Sie sind Stadtjäger in Berlin, gehen auf die Pirsch, um Wildschweine zu jagen. Warum haben sich Wildschweine in den vergangenen Jahren in Berlin verbreitet?

Marcel Graf: Wildschweine fühlen sich bereits von jeher wohl in und rundum Berlin, da sie hier ein super Habitat, bestehend aus viel Wasser, offenen Flächen und Wäldern vorfinden. Gerade das Wasser lieben sie, seien es Schilfgürtel, Fließgewässer oder Seen, davon haben wir rund um Berlin einige.

Dass wir das Gefühl haben, dass in den letzten zwanzig Jahren zunehmend mehr Wildschweine in die Stadt kommen, liegt vor allem am gesteigerten Populationsdruck, ausgehend von den umliegenden Waldgebieten. Die Vermehrung wird begünstigt durch ein Überangebot an Nahrung und zu warmen Wintern. So kommen Frischlinge besser über die Runden und die naturbedingte Selektion durch Nahrungsknappheit und schlechtes Wetter ist nicht mehr in dem Maße gegeben.

Es ist ein von Menschenhand gemachtes Problem, bedingt durch eine monokulturelle Landwirtschaft bestehend aus Mais, der zur Futtermittelherstellung aber auch zur Erzeugung von Biogas genutzt wird. Wildschweine fühlen sich in diesen Feldern pudelwohl, weil sie hier Schutz und Nahrung im Überschuss finden.

Besonders in den vegetationsarmen Zeiten ist zu beobachten, dass Schwarzwild in die Stadt zieht, auf der Suche nach Nahrung. Hier finden sie Kompostanlagen, unsachgemäß entsorgte Gartenabfälle, gepflegte Grünanlagen, Alleen und unbelehrbare Mitbürger, die Wildschweine füttern.

Warum halten sich die Tiere weiter in der Stadt auf, obwohl sie bejagt werden?

Das Schwarzwild hat häufig seine Einstände (Reviere, Anm. d. Red.) im stadtnahen Bereich und kommt erst mit Einbruch der Dunkelheit in die Stadt. Es kommt aber immer wieder mal vor, dass sich eine Rotte in einer Grünanlage oder auf einem verlassenen Grundstück niederlässt. Durch eine konsequente Bejagung kommt dies immer seltener vor. Sie kommen vor allem in die Stadt, wenn sie merken, dass dort ein gutes Nahrungsangebot besteht und keine Gefahr droht.

In der Stadt verlieren sie oft ihre natürliche Scheu, weil sie wissen, dass ihnen dort niemand ans Leder geht. Wildschweine sind sehr gelehrig und anpassungsfähig. Reagiert man nicht darauf, kommen sie, um zu bleiben. Dann muss man mit den Konsequenzen leben: mehr Verkehrsunfälle, das unliebsame Umwühlen von Gärten und Grünanlagen, eingeschränktes Sicherheitsgefühl Einzelner.

Passen die Wildschweine sich an, werden sie mutiger, wenn sie in der Stadt leben?

Sie erschließen sich neue Lebensräume, sind aber in der Stadt vorsichtig unterwegs. Das lässt sich am Verhalten der Leitbachen gut erkennen, sie führen eine Rotte. Die Bache weiß ganz genau, wo sie sich wie und wann aufhalten muss, um die Rotte mit Nahrung zu versorgen und sicher von A nach B zu bekommen. Dieser Wissensschatz wird der nächsten Generation weitergegeben. Deswegen muss die Jagd auch auf Wissensträger ausgeübt werden, um ein tieferes Vordringen in die Stadt zu verhindern.

Es ist aus meiner Sicht zu spät, mit der Bejagung von Wildschweinen anzufangen, wenn sie schon in der Stadt sind. Eigentlich müsste sie vor den Toren der Stadt anfangen. Das ist des Pudels Kern. Reduziert man die Population vor den Toren nachhaltig, kommen sie nicht in die Stadt. Das ist oft leichter gesagt als getan, daher braucht es eine Bejagungsstrategie, die beides kombiniert.

Wie läuft eine typische Schicht für Sie ab, sind Sie nur in bestimmten Bereichen und zu bestimmten Zeiten unterwegs?

Ja, wir müssen schließlich Sicherheit gewährleisten. Das ist das höchste Gut. Nur dann können wir eine Erlegung tätigen. Da geht es um die Frage: Was passiert mit dem Geschoss, wenn es den Lauf verlassen bzw. den Wildkörper durchschlagen hat? Deswegen bin ich unterwegs, wenn meine Mitbürger zu Hause und nicht auf der Straße sind.

Ich und meine Kollegen gehen abends und nachts auf die Pirsch, auch weil die Aktivität der Wildschweine zu dieser Zeit höher ist. Ich informiere mich im Vorfeld und schaue mir Punkte aus, die sicher sind, um eine Erlegung vorzunehmen.

Aber wenn Wildschweine einen Einstand in der Stadt haben und im Wohngebiet unterwegs sind, dann kann man im Wohngebiet nicht schießen, weil Häuser zu nah sind. Muss man die Wildschweine dann erst woanders hindrängen, um eine Bejagung vorzunehmen?

Ja, das ist das große Problem. Der sichere Schuss ist das Maß aller Dinge und das kann ich nicht überall gewährleisten. Asphalt und Beton sind prädestiniert für Geschossabpraller. Für uns ist es besser, das Wild auf lockerem Boden wie einem Grünstreifen oder einer Wiese zu erlegen. Die Kugel kann dann ins Erdreich eindringen.

Das meine ich damit, dass wir zu spät dran sind, wenn Wildschweine bereits in der Stadt sind, weil die Erlegung schwieriger wird. Vor den Toren Berlins oder auch Greifswalds ist das natürlich leichter.

Wie viele Tiere mussten Sie bisher in Berlin erlegen?

Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Es waren einige, im Jahr sind es rund 50. Man muss konsequent sein, weil die Tiere merken, wenn der Druck nachlässt und sofort eine Rotte nachrückt. Am Anfang muss der Jagddruck stärker sein, um die Tiere zu entnehmen, damit man ihnen zeigt: Bis hier hin und nicht weiter. Danach muss man punktuell einschreiten, wenn es in einer Straße oder saisonal immer wieder zu Begegnungen kommt.

Man könnte natürlich auch sagen, dass die Tiere ein Anrecht darauf haben, dort zu leben, wo sie sich wohlfühlen. Aber ist man dann bereit, die Konsequenzen zu tragen? Das Umgraben von Grünanlagen kostet Geld, das für andere Maßnahmen wie beispielsweise eine Instandsetzung eines Spielplatzes eventuell fehlt. Angriffe auf Menschen sind eher nicht die Regel, aber sie kommen vor, meist ausgelöst durch menschliches Fehlverhalten.

Und es kann auch an das eigene Geld gehen, wenn Grundstücksbesitzer ihren Gartenzaun sichern oder erneuern müssen – meist sind Leute dann abgeschreckt. Mit diesen Fragen muss man sich auseinandersetzen.

Wie sind Sie Stadtjäger und Wildtiermanager in Berlin geworden?

Man bewirbt sich darum. Ich mache das jetzt seit vier Jahren. In befriedeten Bezirken ruht die Jagd grundsätzlich, so dass die zuständige Behörde eine Sondergenehmigung erteilen muss, um dort die Jagd ausüben zu dürfen. Grundvoraussetzung ist der Jagdschein und das Know-how sowie der sichere und präzise Umgang mit dem Gewehr.

Wir brauchen keine Jäger mit schnellem Finger am Abzug. Wir brauchen Jäger, die sehr kontrolliert an der Waffe sind, sich einen Gesamtüberblick verschaffen können und eine große Portion Gelassenheit mit sich bringen. Ruhige, kommunikative Menschen sind geeignet für das Wildtiermanagement, weil wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Wir stehen im direkten Kontakt mit Anwohnern und Passanten und leisten Aufklärungsarbeit – erklären, wie man sich im Umgang mit Wildtieren am besten verhält bzw. welche Schutzmaßnahmen man für seinen Garten ergreifen kann.

Das Wildtiermanagement und damit verbunden die Jagd sollten nicht im Verborgenen stattfinden. Es ist wichtig im Dialog mit Mitbürgern zu stehen und diese zu informieren. Wir brauchen Jäger, die ihr Handwerk gewissenhaft mit Respekt und Demut ausüben und in Konflikten mit Jagdgegnern das Tun und Handeln erklären können.

Haben Tierschützer Sie schon mal persönlich angefeindet oder gegen Sie protestiert?

Genau null Mal. Dieses Verhältnis steht und fällt damit, wie man sich gegenüber Menschen gibt und wie viel Verständnis man einer anderen Einstellung gegenüber aufbringt. Sonst fragen sich Leute: Ist dieser Jäger jemand, der einfach nur Spaß daran hat, auf Tiere zu schießen? Oder ist das jemand, der eine Philosophie hat und das Handwerk mit Respekt gegenüber dem Tier ausübt? Man muss offen, ehrlich und transparent kommunizieren.

Meist betrachten Menschen die Wildschweinjagd anders, wenn man ihnen aufzeigt, dass es ein von Menschen gemachtes Problem ist. Selbst ein Vegetarier, der nur Ökostrom bezieht, trägt gewissermaßen dazu bei, weil Mais auch für Ökostrom angebaut wird. Es zeigt, dass wir durch unsere Art von Konsum und Leben das Problem prägen.

Gibt es denn keine gleich effektiven anderen Mittel als die Jagd, um die Wildschweine aus der Stadt rauszukriegen?

(Schüttelt den Kopf)

Sauenfänge, Ablenkungsfütterungen, Vergrämen, Störgeräusche?

An Störgeräusche gewöhnen sich Tiere schnell. Duftstoffe zum Vergrämen helfen nur temporär und müssen immer wieder erneuert werden. Sauenfänge (Käfige, in die Wildschweine mit Futter gelockt und anschließend erlegt werden, Anm. d. Red.) sind effektiv, weil man eine ganze Rotte zusammen fängt.

Sobald man aber das erste Stück erlegt, werden die anderen nervös. Ich bin kein Freund davon, weil die Tiere unnötig in Stress versetzt werden und das keine schöne Sache ist. Das ist schwer auszuüben. Nimmt man eine Erlegung im Sauenfang vor, ist dieser für eine Zeit nicht nutzbar. Das dort vergossene Blut nehmen die Tiere wahr und meiden den Bereich, weil sie die Gefahr wittern. Ablenkungsfütterungen sollten ja eigentlich nicht sein, weil man die Tiere in ihrem Fortbestand unterstützt ...

Man will sie ja aus der Stadt weglocken, Schritt für Schritt weiter raus Richtung Stadtrand.

Das ist ja eine tolle Überlegung, aber das löst das eigentliche Problem nicht: die Überpopulation. Die ist durch den Menschen herbeigeführt durch das große Nahrungsangebot. Mehr Fressen führt nur dazu, dass die Tiere sich noch mehr vermehren können. Das ist eine Verlagerung des Problems. Derzeit sind zu viele Wildschweine im Ökosystem Deutschland unterwegs, dies wird am Beispiel der Afrikanischen Schweinepest deutlich. In Brandenburg sind wir bereits von dieser Tierseuche betroffen.

Die Tiere sterben auf eine sehr unschöne Art und Weise qualvoll an einem Fieber. Wenn wir Populationen runterfahren, hat das Wildschwein eine Zukunft in unserer Kulturlandschaft. Bleiben wir untätig, sinken die Zahlen wahrscheinlich vielerorts dramatisch und es wird Jahre dauern, bis sich die Bestände davon erholen. Auch wenn sich die Populationen irgendwann erholen: Wollen wir das auf diese Art?

Die Stadt Greifswald schlägt eine bessere Vermarktung von Wildschweinfleisch vor. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?

Ja, es ist eine großartige Idee, Wildfleisch populärer zu machen. Es ist komplett naturbelassen. Das ist eine regionale und direkte Art, ein Lebensmittel zu erzeugen, ohne lange Transportwege, Massentierhaltung und Medikamente. Wir wollen ja weg von der Massentierhaltung und dem Klimawandel entgegen wirken.

Ehrenamtliche Stadtjäger In Berlin gehen rund 30 ehrenamtliche Stadtjäger auf Pirsch. Im Jahr 2020 erlegten sie rund 400 Tiere, informiert Derk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Senatsverwaltung. Dazu zählen auch bereits verletzte Tiere, die beispielsweise von Autos angefahren wurden. In manchen Fällen ruft die Polizei einen Stadtjäger zur Hilfe, um die Tiere zu erlegen oder wenn eine Gefahrensituation den Einsatz notwendig macht.

Ernährt man sich regionaler, was man vom Obst und Gemüse kennt, ist das eine unschlagbare Maßnahme. Man bekommt auch einen Bezug zum Fleisch, weil es durch den Jäger ein Gesicht bekommt. Mit der Erlegung geht immer die Verwertung einher. Dahinter steckt viel Arbeit. Und man isst automatisch weniger Fleisch, und wenn, dann viel bewusster. Das sind für mich die 3 N der modernen Jagd: Naturschutz, Nachhaltigkeit und Nahrung.

Von Christopher Gottschalk