„Alles, was ich dem Oberbürgermeister vor zwei Jahren zur weiteren Ausbreitung der Wildschweine prophezeit habe, ist eingetroffen“, sagt der Eldenaer Tierarzt Dr. Gustav Seils. Er war bis 2009 zehn Jahre Kreisjägermeister für Ostvorpommern und Greifswald in Personalunion und beriet in dieser Funktion auch die Behörden.

Leider habe das Stadtoberhaupt nicht auf seine Ratschläge gehört, moniert Seils. Die Einstellung eines Wildtiermanagers habe außer einer Bestandsaufnahme und dem Schutz von Bachen nichts gebracht, so Seils weiter. Immer mehr Schwarzkittel leben in der Stadt. Inzwischen ziehen die Tiere ihre Frischlinge schon in der Stadt auf.

„Wegjagen hilft nicht“

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten zur Einschränkung dieser Sauenplage“, wiederholt Seils seinen Vorschlag an OB Stefan Fassbinder (Grüne) von 2018. „Sie müssen geschossen oder gefangen beziehungsweise gefangen und erlegt werden. Wegjagen hilft nicht.“ Denn die Wildschweine kehrten zurück, weil sie sich sicher fühlen und das Nahrungsangebot im Stadtgebiet sehr gut ist. Das derzeit praktizierte Vergrämen, beispielsweise mit Störgeräuschen oder Duftstoffen, bringe keinen echten Erfolg, ist Seils überzeugt.

Auch die Bejagung sei bei der derzeitigen Lage nicht der Königsweg. „Einzelne Schwarzkittel zu schießen bringt bei dem gegenwärtigen großen Bestand nur Unruhe“, schätzt der Tierarzt ein. Unter günstigen Bedingungen wie in Greifswald erhöht sich die Zahl der Wildschweine jährlich um 200 bis 300 Prozent.

So funktionieren die Saufänge Für den Fangder Wildschweine werden Käfige unterschiedlicher Größe eingesetzt. Darin wird Mais als Lockmittel platziert. Damit das funktioniert, müssen die Tiere zunächst mehrfach unbehelligt die Falle betreten können, bevor der Schließmechanismus ausgelöst wird. Sobald Sauen, Bachen und Frischlinge im Käfig sind, fällt das Gitter zu. Die Wildschweine müssen danach fachmännisch erlegt werden. Die Methode wird in letzter Zeit auch in anderen Bundesländern verstärkt eingesetzt und auch unter Tierschutzgesichtspunkten diskutiert. Ausnahmegenehmigungender Jagdbehörde sind für den Einsatz der Saufänge nötig.

Seils weiß, dass die Saufänge nicht nur von Tierschützern kritisiert werden und bei Jägern umstritten sind, aber das müsse angesichts der großen Probleme, die die Tiere nicht nur für Menschen bereiten, zurückstehen. „Den Bestand der Wildschweine einzudämmen ist als vorbereitende Seuchenbekämpfung gegen die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest wichtig“, erinnert Seils.

Vor eineinhalb Jahren half die Bejagung

Rückblick: Schon 2018 beunruhigte das Auftreten von immer mehr Schwarzwild die Greifswalder. An einigen Stellen waren schon damals Rotten mit bis zu 15 Tieren anzutreffen. Grünanlagen, Gärten und Deiche wurden regelrecht umgewühlt. Laut Seils begann die Sauenplage Mitte der 2000er Jahre. „Auf meine Initiative bekam ein zuverlässiger Jäger eine Ausnahmegenehmigung zum Jagen in der Stadt in verkehrsarmen Zeiten. Er war erfolgreich“, erzählt Seils. „Dann war erst einmal Ruhe.“ Aber danach kümmerte man sich nicht mehr um das Problem, so Seils, die Population wuchs rasant.

Stefan Fassbinder lehnte Saufänge 2018 wegen seiner Ansicht nach bestehender Gefahren für die Bevölkerung ab. Stattdessen wurde Geld zur Wildschweinbekämpfung ab 2019 bereitgestellt. Kreissprecher Achim Froitzheim hielt Saufänge seinerzeit im Stadtgebiet anders als auf dem flachen Land nicht für vertretbar. Heute sieht das Landratsamt die Situation anders.

Kreis würde Saufänge genehmigen

„Es liegt uns fern, der Stadt Ratschläge zu erteilen“, sagt der zuständige Vizelandrat Dietger Wille (CDU). „Aber wir würden als Untere Jagdbehörde die Genehmigung für Saufänge erteilen.“ Zuständig sei aber die Stadt und natürlich müssten geeignete Stellen gefunden und die Sicherheit gewährleistet sein. Durch Vergrämen könne man der Wildschweinplage nicht beikommen, schätzt auch er ein. Zudem bestehe das Wildschweinproblem landesweit, es werde also nur woandershin verschoben. „Ohne Tiere zu töten, geht es nicht, und Wildschweine sind jagbare Tiere“, so der Vizelandrat.

Das Nahrungsangebot in der Stadt sei gut, es bestehe kein Jagddruck wie außerhalb der Orte. Das lernten schon die Frischlinge. Allerdings sei die Umsetzung des Vorschlags von Dr. Seils sicher politisch nicht einfach umsetzbar, räumt Wille ein.

Stadt verweist auf beschlossene Maßnahmen

Stadtsprecherin Andrea Reimann verweist auf eine aktuelle Presseerklärung des OB, der gegenwärtig nichts hinzuzufügen sei. Die dort erwähnten Maßnahmen setzen größtenteils auf die Verdrängung der Tiere aus Greifswald, beispielsweise durch Anlegen von Futterstellen im Wald und Beseitigung der Vegetation an deren städtischen Rückzugsorten. Durch finanzielle Anreize könnte die Jagd im stadtnahen Bereich attraktiver gemacht werden, schlägt der OB vor. Er appelliert ferner an die Bürger, dazu beizutragen, dass das Nahrungsangebot in der Stadt weniger attraktiv ist. Inzwischen wurde ein Fütterungsverbot erlassen.

