Kollisionen mit dem liebestollen Rotwild und aufgescheuchten Wildschwein-Rotten sind extrem gefährlich. Vor allem alle Pendler in MV sollten sich jetzt auf verstärkten Wildwechsel in der Dämmerung einstellen. Wir zeigen auf einer Karte, wo die meisten Wildunfälle geschehen und geben Tipps, wie Sie sicher ankommen.

Vorsicht vor Rothirsch und Wildsau: Das sind die gefährlichsten Unfall-Strecken in MV

