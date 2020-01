Wildwest am Schaalsee: Gab Backhaus grünes Licht für Waldrodung in Zarrentin?

Zarrentin

Als Wald-Retter präsentiert sich Umweltminister Till Backhaus ( SPD) gern. Gerade hat er eine Aktion angekündigt, bei der jeder Einwohner MVs pro Jahr drei Bäume pflanzen solle, das Land bezahle. Bewohner der Kleinstadt Zarrentin am Schaalsee gehen bei solchen Meldungen auf die Palme.

Ihr Vorwurf: Hier habe Backhaus mit seinem Ministerium unterstützt, dass ein Schutzwald gerodet werden soll. Das Oberverwaltungsgericht hat dies vorerst gestoppt. Der Minister als Naturfeind? Eine Spurensuche.

Wohnen im Biosphärenreservat mit Vögeln und Ottern

Zarrentin ist ein hübscher Ort. Die Luft rein, das Wasser des angrenzenden Schaalsees klar. Ein altes Kloster lockt Touristen. Unzählige Vögel ziehen am Ufer vorbei. Das nach EU-Recht streng geschützte Biosphärenreservat ist 310 Quadratkilometer groß, enthält 18 Naturschutzgebiete. Neben 30 Fischarten sind hier Fischotter, Seeadler, Kranich und Rohrdommel zu Hause. EU-Vogelschutzgebiet und Flora-Fauna-Habitat.

Wenige Meter vom See entfernt steht Peter Krausse und blickt auf einen kleinen Wald. „Den wollen sie weghaben“, sagt der Ortsvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Seit Jahren streiten Naturschützer und Anwohner auf der einen, Stadt und ein Investor auf der anderen Seite um die Laubbäume. Rund fünf Meter hoch sind sie – aber am Schaalsee ein Politikum.

Ein Wäldchen, das Flora und Fauna am See vor Menschen und eine Reihe alter Bäume am Ufer schützen soll. Gut 8000 Quadratmeter. Am „Porsche-Ufer“, wie es Anwohner Tobias Knoch kritisch nennt. Denn am Ufer sollen exklusive Wohnhäuser in bester Lage entstehen. Dafür müsste der Wald weg.

Trotz Waldes: Investor wirbt mit „Seeblick“-Grundstücken

Eigentlich wollte die Stadt Zarrentin auf der Fläche Gewerbe ansiedeln. Daraus wurde nichts, daher beschlossen die Stadtväter den Bebauungsplan zu ändern: hin zu Wohnhäusern und Seniorenquartieren. Auch als „Kapitalanlage“, wie auf einem Bauschild zu lesen ist. Hamburg ist nicht weit. Streitpunkt bis heute sind neun Grundstücke in Top-Lage, wenige Meter vom See entfernt. Mit „traumhaften Grundstücken mit Seeblick“ wirbt der Investor.

Seit Jahren will die Stadt Zarrentin den Mini-Wald entfernen lassen. Geht nicht – lehnt das Biosphärenreservat Schaalsee 2014 im Planungsverfahren ab. „Nicht genehmigungsfähig“, heißt es mit Verweis auf diverse Naturschutzregeln. Der Wald sei wichtiger „Pufferstreifen“ zum See. Ähnlich äußert sich das zuständige Forstamt Ende 2014: Rodung des Schutzwaldes „nicht zulässig“.

Umweltbehörden erst gegen, dann für die Wald-Rodung

Wenige Jahre später fällt das Urteil der Behörden anders aus. Diesmal gegen den Wald. „Maßgeblich“ für die Entscheidung seien „öffentliche Interessen“ der Stadt, heißt es 2018 vom Forstamt. Offiziell ist Wohnungsmangel die Begründung. Das Biosphärenreservat hatte da bereits zugestimmt: Der Schutzwald könne weichen.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) Quelle: Danny Gohlke/dpa

Hier kommt Backhaus ins Spiel. Der örtliche Landtagsabgeordnete solle sich bewusst – über sein Ministerium – für die Baupläne und gegen Naturschutz eingesetzt haben, unterstellen Anwohner. Peter Krausse und Tobias Knoch haben vieles dokumentiert. Anfang 2015 habe der Zarrentiner Bürgermeister erklärt, er habe sich wegen des Problems an Backhaus gewandt, der wiederum seine Leute im Ministerium losgeschickt – obwohl das gar nicht zuständig ist.

Anfang 2016 räumt die Regierung auf eine Anfrage im Landtag selbst ein: Das Ministerium sei in der Sache „koordinierend und informierend tätig“ gewesen. 2016 und 2017 habe es Termine mit Backhaus und Anwohnern gegeben, so Krausse. Für Knoch steht fest: Es gebe im Ort sehr wohl andere Flächen für Wohnbebauung; hier solle aber ein Investor bevorteilt werden.

Backhaus weist Vorwurf der Einflussnahme zurück

Amtsmissbrauch oder Vermittlungsversuch durch SPD-Mann Backhaus, dem ein mächtiges Ministerium untersteht? „Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Einflussnahme meinerseits oder des Ministeriums auf Stellungnahmen und das Bauprojekt gegeben“, sagt Backhaus. Vielmehr habe er moderiert. Beim B-Plan sei das ihm unterstellte Forstamt „ordnungsgemäß beteiligt“ worden. Seine Botschaft: Wohnhäuser seien doch besser als Gewerbe.

Der Fall wird brisanter. BUND und Anwohner reichen 2018 Klage ein. Die Rodung verstoße gegen Bundesnaturschutz- und Waldgesetz MV. Im Dezember 2018 entscheidet das Oberverwaltungsgericht in Greifswald: Der B-Plan wird vorübergehend außer Vollzug gesetzt. Er sei „wegen Verstoßes gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften ... unwirksam“. Das Verfahren läuft.

Gericht stoppt voreilige Rodungsaktion der Stadt

Was folgt, klingt wie ein Krimi. Die Stadtvertreter bewilligen – trotz Gerichtsstopps – Ende November 2019 einen veränderten B-Plan, einen Tag später erfolgt die Bekanntmachung, einen weiteren darauf sollen die Sägen kommen, wie ein Dokument der Amtsverwaltung nahelegt. Als das OVG davon erfährt, schreitet die zuständige Richterin ein: Das Verfahren bleibt gestoppt.

Corinna Cwielag, BUND MV Quelle: Cornelius Kettler

Wildwest am Schaalsee? Zarrentins Bürgermeister Klaus Draeger schildert eine andere Version. Er habe Backhaus nicht eingeschaltet, sehe Bedenken des Gerichts ausgeräumt. Draeger verweist auf den Bedarf an Wohnraum. Daher habe das Wohngebiet am Schaalsee „erhebliche Bedeutung für die Stadt“.

Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND, beharrt auf dem Schutzwald. Die Bebauung dürfe nicht näher an die Schutzgebiete rücken. Cwielag kritisiert den Gesinnungswandel beim Forstamt und damit Backhaus: „Eine derartig widersprüchliche Haltung sollte der für Wald, Gewässer und Naturschutz zuständige Minister nicht verantworten.“

Von Frank Pubantz