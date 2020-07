Rostock

Der langjährige Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolff, ist tot. Das bestätigte sein direktes Umfeld auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Er sei am Morgen in seinem englischen Heimatort friedlich eingeschlafen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Valeriy Bunimov, am Mittwoch in Schwerin.

Wolff war von 2002 bis 2015 Landesrabbiner in Rostock. 2014 wurde er Ehrenbürger von Schwerin, 2017 von Rostock. Der gebürtige Berliner war wegen seiner ausgleichenden Art in der Landespolitik hoch geschätzt. Er wurde 93 Jahre alt.

