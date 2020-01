„Willkamen in Gripswold!“: SPD und CDU werben für plattdeutsche Ortsschilder in MV

Rostock

„Willkamen in Gripswold!“, könnte bald am Ortseingang der Hansestadt Greifswald stehen. Oder auch in „Kreinsdörp“ ( Grevesmühlen) und „Hieringsdörp“ ( Heringsdorf). SPD und CDU im Landtag werben für die Idee, neben dem hoch- auch den niederdeutschen Ortsnamen am Ortsschild zu verewigen – auf freiwilliger Basis an einem Zusatzschild. Auf diese Weise solle die Regionalsprache der Vorfahren als kulturelles Erbe gepflegt werden.

„Wir wollen ein identitätsstiftendes und verbindendes Element in die Öffentlichkeit tragen“, sagt Thomas Krüger, SPD-Fraktionschef im Landtag. Die Pflege des Niederdeutschen sei ein in der Landesverfassung fixiertes Ziel. Um bei der landesweiten Umsetzung mit Ortsschildern Wildwuchs zu vermeiden, sollen in Schwerin die Fäden zusammengeführt werden.

Heimatverband plant Karte und Online-Programm auf Platt

„Wir begrüßen das sehr und würden gern unterstützen“, sagt Anna-Konstanze Schröder, Geschäftsführerin des Landesheimatverbandes. Der Verband hat noch weitere Ideen: So solle eine MV-Karte mit niederdeutschen Ortsnamen erstellt werden. Auch denkbar: eine Internetseite, die hochdeutsche in plattdeutsche Namen umwandelt. Ehrenamtler seien gerade für den Heimatverband dabei, Ortsnamen zusammenzutragen. „Plattdeutsch ist im Kommen“, freut sich Schröder.

Historiker: Niederdeutsch muss öffentlich sichtbar sein

„Das ist unglaublich wichtig“, reagiert Niederdeutsch-Experte Christian Peplow, Historiker aus Greifswald und Vorsitzender des Niederdeutschen Bühnenbundes MV. „Wir müssen die niederdeutsche Sprache öffentlich sichtbar machen, in den Sprachgebrauch holen.“ Sonst werde die Sprache über kurz oder lang aussterben. Unterricht an Schulen allein reiche nicht.

Peplow hält auch die regional unterschiedlichen Schreibweisen, die sich alle paar Kilometer ändern könnten, für nebensächlich. Wichtig sei doch, dass das Niederdeutsche weitergetragen wird. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es die doppelten Ortsnamen bereits.

Ideengeber sind Ehrenamtler des Bürgerhafens Greifswald

Die Idee zu Plattdeutsch am Ortseingang stammt vom Bürgerhafen Greifswald, einer Begegnungsstätte, in der sich auch Plattsnacker treffen. Vor rund zwei Jahren habe eine Teilnehmerin den Wunsch zuerst geäußert. „Wir wandten uns dann an Fraktionen und die Ministerpräsidentin“, sagt Anja Eberts vom Bürgerhafen. Nach kritischen Argumenten – zu teuer, zu aufwendig, Sprache zu wenig gebräuchlich – habe sie schon gar nicht mehr an den Erfolg geglaubt. Dann sei jedoch ein Brief von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) eingegangen. „Es freut mich sehr, dass Bewegung in die Sache kommt“, so Eberts.

Da das Plattdeutsche variiert, könnten bald viele kuriose Wortschöpfungen Besucher begrüßen. Der Heimatverband nennt als Beispiele „Nieps“ ( Niepars), „Kääms“ ( Kemnitz) oder „Niegenkärken“ ( Neuenkirchen). Oder gar für ganze Inseln: „Dat söte Länneken“ ( Hiddensee) oder „Muttland“ (Rügen).

Kommunen begrüßen Vorstoß – und hoffen auf Landesgeld

Positiv reagiert der Städte- und Gemeindetag MV auf den Vorstoß. „Grundsätzlich können wir uns das vorstellen“, so Dezernent Klaus-Michael Glaser. Sicher hätten einige Kommunen Interesse daran. Ein Zusatzschild mit plattdeutscher Aufschrift am Ortseingang wäre aber rechtlich betrachtet schon jetzt möglich. „Dazu braucht es keinen Landtagsbeschluss“, so Glaser. Er wünsche sich einheitliche Schilder landesweit, gern auch Zuschüsse der Landesregierung.

Für Mathias Hoffmann, seit 2016 Landesbeauftragter für Niederdeutsch, hat die Regionalsprache auch eine „Brückenfunktion“ hin zu anderen Sprachen: „Schüler lernen damit einfacher Norwegisch, Schwedisch, Dänisch oder Englisch.“ Laut Befragungen gäben 80 Prozent der Menschen hier an, Plattdeutsch zu verstehen, 20 Prozent, es auch selbst zu sprechen. Die Offensive des Landes mit Profilschulen und der Einführung des Abitur-Prüfungsfachs Niederdeutsch trage Früchte.

Laut Bildungsministerium werden gut 2100 Mädchen und Jungen an 69 Schulen in MV in Niederdeutsch unterrichtet. An der Universität Greifswald hätten im Vorjahr knapp 20 Studenten Niederdeutsch-Didaktik studiert.

