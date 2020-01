Rostock

Eigentlich sollte in den nächsten Tagen die kälteste und schneereichste Zeit des Jahres anbrechen. Stattdessen zeigen sich in der Natur schon erste Vorboten des Frühlings. „Der Januar ist bislang in MV 3,7 Grad wärmer als im langjährigen Mittel“, sagt Meteorologe Dominik Jung. „Es könnte einen milden Rekordwinter 2019/20 geben.“

Echte Abkühlung sei weit und breit nicht in Sicht: „Auf dem ganzen Kontinent ist es sehr mild, auch in Russland, von wo kalte Luft meist zu uns strömt. Und wo nichts ist, kann auch nichts herkommen“, so Jung. Das könnte auch langfristig der Trend sein: „Kalte Winter mit Eis und Schnee werden seltener. Davon werden wir uns erstmal verabschieden müssen.“ Der letzte Wintermonat sowohl mit Kälte als auch Schnee war laut Jung der Dezember 2010.

Ein Hauch Frühling statt Winter: Auch der Februar wird zu warm

Relativ verlässlich kann der Meteorologe zwar nur das Wetter für die nächsten fünf bis zehn Tage vorhersagen: „Wir erwarten in MV zehn bis elf Grad – einen Hauch von Vorfrühling“, sagt Jung. „Aber was Ende Januar kommt, weiß keiner.“ Allerdings prognostizierten Wettermodelle, dass der gesamte Januar in Deutschland um drei und in Osteuropa sogar um fünf Grad wärmer ausfallen könnte als üblich. Das gleiche gilt für Februar. „Und auch der März, in dem es manchmal den sogenannten Märzwinter gibt, wird demnach zu warm ausfallen.“

Am Osterwochenende 2018 hatte ein Wintereinbruch mit enormen Schneemassen in MV für Chaos und große Schäden, unter anderem im Vogelpark Marlow, gesorgt. Verantwortlich damals war der Lake-Effekt, der entsteht, wenn kalte Luft aus dem Nordosten über die im Vergleich dazu relativ milde Ostsee weht und dadurch viel Feuchtigkeit aufnimmt. Diese fällt dann bei uns als Schnee. So ein Phänomen sei auch 2020 durchaus noch möglich, warnt Dominik Jung: „Der Winter ist noch nicht vorbei.“

Polizei warnt dennoch vor überfrierender Nässe

Darauf sollten sich auch die Autofahrer einstellen, mahnt Yvonne Hanske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. „Derzeit haben wir weniger Glätteunfälle als in den vergangenen Jahren. Aber das ist trügerisch: Es kann durchaus sein, dass die Straßen morgens überfroren sind, auch wenn für den Tag fünf bis sechs Grad vorausgesagt sind.“

Das sei in diesem Winter auch schon vereinzelt passiert. Schwere Unfälle habe es aber dadurch nicht gegeben. „Und wir hatten auch noch keinen Schneebruch an Bäumen, oder Autos, die in Schneewehen feststeckten“, stellt Hanske fest.

Landwirte beobachten Wetterentwicklung mit Skepsis

Die Landwirte kommen mit dem milden Winter gut zurecht – solange er so feucht bleibt wie bisher: „Für uns ist es günstig, dass es jetzt auch geregnet hat. Die Bestände von Wintergetreide und -raps haben sich gut entwickelt“, sagt Frank Schiffner, Referent für Pflanzenbau beim Landesbauernverband MV.

Das birgt allerdings auch ein Risiko, denn falls es jetzt noch milder werden sollte, würden die Pflanzen aus der Winterruhe gerissen. „Wenn das Wetter jetzt drastisch umschlägt und wir von einem Tag auf den anderen minus zehn Grad hätten, drohen die Pflanzen abzusterben.“ Ein Problem könnte laut Schiffner zudem sein, dass bei milden Temperaturen Schädlinge und Pilzerkrankungen besser gedeihen.

Schlitten und Schneeschaufeln will niemand kaufen

Auch für den Handel bedeutet der milde Winter eine Umstellung. Schlitten, Schneeschaufeln und warme Kleidung bleiben oft in den Regalen liegen – oder werden schon gar nicht mehr angeboten, wie bei der Kaufhauskette Stolz: „Wir haben unser Sortiment bereits auf milderes Wetter umgestellt“, sagt Geschäftsführer Martin Stolz. „So sind unsere Daunenjacken nicht mehr so dick wie früher.“

Schneeschaufeln und Schlitten würden nur noch geordert, wenn es tatsächlich Schnee gebe. „In diesem Winter haben wir noch nichts bestellt“, so Stolz. Der Umsatz leide nicht darunter: „Dadurch wird ja Platz für andere Waren“, so der Kaufhauschef, „und bei so einer Witterung ist die Lust auf die neue Frühjahrskollektion größer als bei kaltem Wetter.“

Von Axel Büssem