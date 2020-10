Windparks in der Ostsee: So funktioniert der Stromaustausch zwischen Dänemark und MV

Rostock/Berlin

Dänemark und MV rücken noch näher zusammen – zumindest bei der Windenergie: Vertreter aus Politik und Energiewirtschaft haben am Dienstag eine neue Stromverbindung in der Ostsee eröffnet, die zugleich zwei Windparks miteinander verbindet.

Diese sogenannte Combined Grid Solution soll den europäischen Strommarkt stärker miteinander verknüpfen. Die neue Leitung dient zum einen dem Transport des von Offshore-Windparks produzierten Stroms an Land sowie dem Stromaustausch zwischen Dänemark und Deutschland.

Weltweit einzigartig

„Die neue Verbindung nach Dänemark ist in mehrfacher Hinsicht ein weltweites Novum: Sie nutzt zwei eigentlich unabhängige Anbindungen aus Dänemark und Deutschland zu einem jeweils „eigenen“ Windpark, um diese dann miteinander zu verbinden. Das ist weltweit einmalig“, sagte der Schweriner Energieminister Christian Pegel ( SPD).

Damit werde eine Durchleitung in beide Richtungen möglich. „Der Strom der Windparks kann in das jeweilige Land geleitet werden, in dem es gerade sinnvoller scheint. Und das alles gesteuert über eine vollkommen neue digitale Technik, die extra hierfür entwickelt wurde.“ Auch wegen dieser innovativen Steuerungs- und Optimierungssoftware sei dies ein Vorzeigeprojekt, das in den kommenden Jahren auch über die europäischen Grenzen hinweg exportfähig sei, so der Minister.

Ostseeregion als Vorreiter

Das Projekt zeige erneut, dass die technischen Innovationen in Sachen Windkraft Offshore vor allem in der Ostsee passieren, sagte Pegel. Schon der erste kommerzielle deutsche Offshore-Windpark Baltic 1 sei hier entstanden. „Die Bundesregierung tut angesichts dieser mehrfachen Vorreiterrolle auch angesichts der großen Potenziale für Windkraft gut daran, die Ostsee endlich wieder ernsthaft für einen weiteren Ausbau ins Kalkül zu ziehen.“

Dazu gehöre auch, dass bereits genehmigte Windparks wie Gennaker vor dem Darß oder das Offshore-Testfeld vor Warnemünde endlich ermöglicht und nicht weiter verzögert werden.

300 Millionen Euro investiert

Auch der Chef des Netzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, betonte bei der Feierstunde in Berlin: „Das ist etwas, was es zum ersten Mal weltweit gibt und sicherlich nicht zum letzten Mal.“ 50Hertz betreibt die neue Netzanbindung gemeinsam mit dem dänischen Übertragungsnetzbetreiber Energinet.

Das Projekt kostet laut 50Hertz 300 Millionen Euro und wird zur Hälfte von der EU finanziert. Die andere Hälfte teilen sich demnach Energinet und 50Hertz. Angebunden werden der deutsche Offshore-Windpark Baltic 2 und der im Bau befindliche dänische Windpark Kriegers Flak, die lediglich rund 25 Kilometer auseinander liegen.

Fatales Signal

Kapferer warnte vor einem drohenden Stillstand des Windenergie-Ausbaus in der Ostsee ab 2026. „Das wäre ein fatales Signal für die Energiewende und für den Klimaschutz in ganz Europa. Ohne die Nutzung sämtlicher geeigneter Flächen sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee werden wir unsere energiepolitischen Ziele nicht erreichen, und auch die angestrebte Nutzung von Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Industrie wäre in Frage gestellt.“

Zwar habe die Bundesregierung kürzlich ihr Ausbauziel für Offshore-Windenergie von 20 auf 40 Gigawatt bis zum Jahr 2030 verdoppelt. „Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn eine angemessene Balance zwischen Nordsee und Ostsee gefunden wird“, sagte Kapferer. Doch der aktuelle Flächenentwicklungsplan für die Ostsee sehe nur eine Leistungszunahme um 300 Megawatt bis 2030 vor. Das sei zu wenig.

Leuchtturmprojekt für Zusammenarbeit bei Offshore

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sprach bei der Veranstaltung von einem europäischem Leuchtturmprojekt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Windenergie auf See, die künftig eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa spielen könne. „Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft legen wir deshalb einen Schwerpunkt auf einen unterstützenden EU-Rahmen, der beides im Blick hat: den effektiven Transport des Windstroms und den zusätzlichen grenzüberschreitenden Handel auf diesen Leitungen.“

Von Axel Büssem