Warnemünde

Aktuell werden vier Vestas-Windkraftanlagen im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land bei Warnemünde abgebaut. Die 1993 errichteten Anlagen sind laut Flächeneigner nicht mehr rentabel. An gleicher Stelle steht bereits seit über zehn Jahren Wohnbebauung zur Diskussion. Das Vorhaben ist in Vergangenheit aber immer wieder von Protesten begleitet worden.

„Wir planen längerfristig eine andere Nutzung auf dem Gebiet. Die Windanlagen sind alt und haben sich nicht mehr rentiert“, sagt Jens Gienapp, Geschäftsführer der Immobilienfirma Engel und Völkers Commercial und Eigner der Fläche. Konkreter will er nicht auf die Arbeiten auf seinem Stück Land eingehen. Lediglich: Die zwei weiteren Enercon-Anlagen sind jünger und bleiben vorerst im Betrieb.

Anlagen gehen nach Polen

Vor Ort arbeitet die litauische Firma „UAB Wind Turbine“. Es wird in mehreren Sprachen gesprochen – polnisch, russisch und deutsch. Sechs Facharbeiter lösen nach und nach die Verschraubungen, ein Schwerlastkran hebt die Segmente auf das Feld, wo sie von den Fachkräften weiterzerlegt werden. „Freitag sind die Arbeiten beendet“, sagt Teamleiter Nazar Kitov.

Wohin die zerlegte Anlage gebracht wird? „Nach Polen“, sagt Kitov. Was dort mit ihr passiert, wisse er nicht. Neben Jena Gienapp ist Ulrich Seidel, ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Mittleres Mecklenburg, Miteigentümer der Fläche. Er kümmerte sich in den letzten Jahren um den Betrieb und die Wartung der Anlagen. „Es ist lediglich vertraglich geregelt, dass die Anlagen in der EU nicht wiederaufgebaut werden dürfen“, sagt er.

Weg frei für Wohnbebauung?

Die Anlagen seien nunmehr fast 30 Jahre alt, sind damit längst aus der EEG-Förderung herausgefallen. „Und der Wartungsaufwand ist deutlich zu groß. Sie mussten immer wieder repariert werden“, sagt Seidel. Ein „Repowering“, also der Austausch der Anlage durch eine modernere, sei nicht möglich. Das liege an der Regionalplanung und Windgebietseignung. So ist etwa der Abstand zu den Wohnhäusern in Diedrichshagen zu gering, um neue zu errichten.

Ob mit dem Abbau nun der Weg frei für weitere Wohnbebauung ist? Klar ist: Gienapp und seine Partner sind bereits mehrfach damit gescheitert, in der exponierten Lage in direkter Nähe zum Strand Wohnhäuser zu bauen – erstmals 2017. Die Bürgerinitiative „Rettet das Landschaftsschutzgebiet“ sammelte damals knapp 40 000 Unterschriften gegen die Bebauung. Nach mehreren Versuchen der Eigner, Anwohner und Ortsbeirat zu überzeugen, war es schließlich die Bürgerschaft, die eine Bebauung abgelehnt hatte.

Ökosiedlung statt Wiro-Wohnen?

2020 hat die Wiro einen Kauf der etwa 35 Hektar geprüft. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wertete dies als weitsichtiges Handeln. „Für mein Empfinden ist es absolut richtig, das Grundstück zu sichern. Vor 25 Jahren hat eine weitsichtige Stadtverwaltung in Biestow und anderen Gebieten Flächen aufgekauft, einfach um sie zu haben“, sagte Madsen. Doch auch hier konnte die Bürgerschaft nicht überzeugt werden. Sowohl Anke Knitter (SPD), Eva-Maria Kröger (Linke) wie auch Andrea Krönert (Grüne) lehnten das Vorhaben ab. Die Wiro nahm dann Abstand von dem Areal.

Das Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land Bereits 1966 erklärte der Rat des Bezirkes Rostock die Landschaft Kühlung, zu der auch das Diedrichshäger Land gehört, zu einem Landschaftsschutzgebiet. Nach dem Mauerfall hat das regionale Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg-Rostock den Landschaftsraum als ökologisch wertvollen Freiraum ausgewiesen. 2006 wurde die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet erneuert. Im Diedrichshäger Land sind 14 nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Arten, so etwa der Eisvogel, Mäusebussard oder der Neuntöter, und 91 besonders geschützte Arten, wie der Maulwurf, die Zwergmaus oder der Sumpfrohrsänger, nach der Roten Liste von MV bekannt.

Wenige Monate später kam ein weiterer Interessent ins Rennen um eine potenzielle Bebauung: Ökobauer Karl Matthes, Bewirtschafter der 35 Hektar von Gienapp und Co, hatte die Idee zur Errichtung einer Ökosiedlung. Dort stellte er sich eine Symbiose aus Wohnen, Landwirtschaft und Energieautonomie vor. Ein Preis von etwa 3,5 Millionen Euro war dem Bauern, der sich nicht sicher sein konnte, ob so ein Projekt überhaupt realisiert werden kann, zu viel.

Areal im neuen Flächennutzungsplan?

Dennoch sei Wohnbebauung weiterhin ein Thema. „Wir müssen weitere Bebauung in guten Lagen in Rostock realisieren können“, sagt Ulrich Seidel. Er und Gienapp hätten das Gebiet am liebsten der Wiro übergeben. „Dann hätte die Stadt jederzeit entscheiden können, was sie mit der Fläche macht.“ Das Argument, dass es sich bei dem Areal um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, ziehe für ihn nur bedingt. „Vergleichbare Gebiete in anderen Landkreisen werden ebenso für Wohnbebauung genutzt.“ Und die Stadt brauche nun mal Flächen für Wohnraum.

Stephan Porst (Grüne) ist Anwohner von Diedrichshagen und Teil der Bürgerinitiative, die seit Jahren gegen die Bebauung protestiert. Er rechnet damit, dass die Flächeneigner das Areal in der aktuellen Überarbeitung des Flächennutzungsplanes mitunterbringen wollen. „Der erste Entwurf wird wohl Ende des Jahres stehen. 2022 wird er verabschiedet“, sagt Porst. Sollten die 35 Hektar dort nicht als potenzielles Bauland ausgewiesen werden, werde es schwer, mittelfristig dort Wohnhäuser zu realisieren. „Wir werden jedenfalls weiterhin versuchen, auf die Entscheidungsträger einzuwirken, um eine Bebauung zu verhindern“, sagt Porst.

Von Moritz Naumann