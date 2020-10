Rostock

Der Platz für Windräder in der Ostsee wird knapp: In absehbarer Zukunft können in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vor der Küste von MV wohl nur noch etwa 100 Megawatt Leistung zusätzlich zu den bisher bereits geplanten Kapazitäten installiert werden. Das wären gerade einmal 20 bis 30 Windräder.

Das geht aus dem Entwurf für den neuen Raumordnungsplan für die AWZ hervor, die sich in einem Korridor zwischen dem Küstensaum und der offenen See erstreckt. Das könnte bedeuten, dass mehr Windräder an Land oder direkt vor der Küste gebaut werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen.

„Potenzial der Windenergie ist fast ausgereizt“

Der Raumordnungsplan wird vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) mit Sitz in Hamburg und Rostock aufgestellt. Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren für die Fortschreibung des Plans von 2009, die nächstes Jahr in Kraft treten soll. Im alten Plan gab es in der AWZ der Ostsee noch viele Flächen, denen keine Nutzung zugeordnet war, erklärt Kai Trümpler, Leiter des Bereichs Räumliche Planung am BSH. „Jetzt gibt es kaum noch weiße Flecken, das Potenzial für Windenergie ist fast ausgereizt.“

Zu den wenigen noch verfügbaren Bereichen in der AWZ der Ostsee zählt der Adlergrund östlich von Rügen, wo südlich der bestehenden Windparks Wikinger und Arkona-Becken Südost im Entwurf noch Restflächen vorgesehen sind. Diese Parks werden von Umweltschützern bereits kritisiert, weil sie den Vogelzug behindern würden. Im neuen Raumordnungsplan soll der Naturschutz stärker berücksichtigt werden, sagt Trümpler. „Man kann nicht sagen, dass es keinen Konflikt zwischen Naturschutz und Windkraft gibt, aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt.“

Offshore-Windenergie habe einen erheblichen Raumbedarf, erklärt der Experte. Gleichzeitig müssten in der nur 4500 Quadratkilometer großen AWZ Ostsee auch die Interessen von Schifffahrt, Fischerei, Sand- und Kiesabbau sowie der Forschung berücksichtigt werden.

Windräder müssen an anderer Stelle errichtet werden

Auch Andree Iffländer, Vorsitzender des Branchenvereins Wind Energy Network, stellt fest: „Es ist nicht mehr viel Platz für Wind.“ Umso wichtiger sei es daher, die ausgewiesenen Flächen auszuschöpfen. Klar sei aber auch: „Wenn an einer Stelle Flächen wegfallen oder verhindert werden, muss an anderen Stellen mehr errichtet werden, um die Klimaziele zu erreichen.“ Das bedeute, dass neue Windparks an Land oder direkt vor der Küste errichtet werden müssten. „Fakt ist, dass die Flächen, die wir jetzt haben, lange nicht ausreichen.“

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel ( SPD) sieht vor allem noch Potenziale im Küstenmeer. „Mit dem Windenergie-Vorranggebiet ,nördlicher Darß’ mit einer Kapazität von etwa einem Gigawatt steht eine Fläche zur Verfügung, die aufgrund ihrer Küstennähe und ihres weit fortgeschrittenen Verfahrensstands vergleichsweise kostengünstig und kurzfristig zu erschließen ist.“ Allerdings ist auch dieses Vorhaben sowohl bei Umweltschützern wegen der befürchteten Auswirkungen auf den Vogelzug als auch bei Touristikern wegen der Küstennähe umstritten.

Von Axel Büssem