Winfried Stöcker, Medizin-Professor, Unternehmer und seit 2016 Eigentümer des Flughafens in Lübeck-Blankensee, ist das, was man eine schillernde Persönlichkeit nennt. Auch vor der Entwicklung seines Corona-Vakzins war er nie unumstritten. Was wir über den 74-Jährigen wissen.