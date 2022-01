Die Winterferien 2022 rücken näher. Wer dann nicht in Skigebiete reisen, im Winterurlaub aber nicht auf Wintersport verzichten möchte, kann auch in Mecklenburg-Vorpommern einiges erleben – auch ohne Schnee. Was wo geht an der Ostsee – eine coole Auswahl für Kinder, Profis und Anfänger.