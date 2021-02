#Flockdown - Winter in Mecklenburg-Vorpommern: Darf ich noch in die Wälder? Und bleibt das Wetter so?

Mecklenburg-Vorpommern erlebt den ersten richtigen Winter seit Jahren. Im Verkehr kam es am Dienstag zu etlichen Unfällen, die Bahnen fahren aber bisher wie gewohnt. Warum sich Wolfsbeobachter über den Schnee freuen, ob Waldspaziergänge weiter möglich sind und wo es als nächstes schneit – ein Überblick.