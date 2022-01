Schwerin

Die Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern stehen kurz bevor: Vom 5. Februar an heißt es für Schülerinnen und Schüler hierzulande zwei Wochen lang abschalten. Trotz Corona soll es für einige Familien in den Urlaub gehen, für manche sogar ins Ausland – Ski fahren oder bei wärmeren Temperaturen als hierzulande am Strand entspannen.

Doch welche Regeln gelten für Reisen derzeit? Wann benötige ich einen Corona-Test und wann muss ich sogar in Quarantäne? Die OZ hat sich die Einreiseregeln verschiedener Länder angeschaut und in einem FAQ zusammengefasst, was es vor und nach dem Urlaub zu beachten gilt.

Ich möchte innerhalb der EU verreisen. Was gilt hier?

Bislang hatten alle EU-Mitgliedsstaaten ihre eigenen Einreiseregeln. Manche Länder waren dabei strenger als andere: Wer beispielsweise aktuell nach Österreich reisen möchte, muss neben einer vollständigen Corona-Impfung oder Genesung zusätzlich noch einen negativen PCR-Test vorweisen. Ausnahmen gibt es für Menschen mit Booster-Impfung oder für Kinder unter zwölf.

Ab 1. Februar – also noch vor dem Start der Winterferien in MV – sollen die Regeln aber vereinfacht werden: Die EU-Staaten haben sich am Dienstag darauf geeinigt, dass für Reisen innerhalb dieser künftig das digitale Covid-Zertifikat der EU ausreichen soll. Damit wird einer Empfehlung der EU-Kommission von vor zwei Monaten gefolgt. Diese ist für die Mitgliedsstaaten aber nicht verbindlich. Es bleibt also abzuwarten, inwieweit die Länder ihre Regeln ändern.

Nach der neuen Empfehlung können die einzelnen Länder zudem weiterhin obligatorische Tests und eine Quarantäne für Reisende ohne Impfung oder Genesungsbescheinigung verlangen, wenn sie aus einem vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Infektionskrankheiten (ECDC) als „dunkelrot“ eingestuften Gebiet kommen. Aktuell betrifft das so gut wie alle Regionen der EU. Einen aktuellen Überblick gibt es hier.

Wofür wird das digitale Covid-Zertifikat der EU ausgestellt?

Das Zertifikat wird bei einer vollständigen Impfung (nicht älter als 270 Tage), einem negativen PCR-Testergebnis (nicht älter als 72 Stunden), einem negativen Antigentest-Ergebnis (nicht älter als 24 Stunden) oder einer Genesung (nicht älter als 180 Tage) ausgestellt.

Wie erhalte ich das Zertifikat?

Für die Ausstellung sind die nationalen Behörden zuständig. In Deutschland kann der Impfnachweis in der Arztpraxis, Apotheke oder in einem Impfzentrum generiert werden. Nach Eingabe oder Übernahme der Daten wird ein QR-Code erstellt, der anschließend mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App eingescannt werden kann.

Genesenenzertifikate werden in Arztpraxen auf Grundlage eines positiven PCR-Testergebnisses ausgestellt. Ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests ist mit dem Zertifikat der jeweiligen Teststelle nachweisbar.

Wer benötigt kein Zertifikat?

Ausnahmen gelten für Kinder unter zwölf Jahren. Diese benötigen kein Covid-Zertifikat. Wer zwölf Jahre oder älter ist und kein Zertifikat vorweisen kann, soll spätestens 24 Stunden nach der Ankunft einen Test machen.

Die aktuellen Regeln der Nachbarländer von Deutschland – Dänemark, Polen oder Frankreich beispielsweise – sind auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes einzusehen.

Ich möchte weiter weg fliegen. Was gilt außerhalb der EU?

Welche Einreiseregeln gelten, ist stark vom Ziel des Urlaubs abhängig. Hier gibt es große Unterschiede. Wer zum Beispiel nach Argentinien oder Kuba reisen möchte, muss eine vollständige Impfung sowie einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) vorweisen. In Australien sind touristische Besuche hingegen noch immer grundsätzlich verboten.

Rückkehr nach Deutschland: Wann brauche ich einen Test? Wann muss ich in Quarantäne?

Das hängt davon ab, aus welchem Land man einreist. Derzeit gilt: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist, muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben, es sei denn, man kann nachweisen, dass man vollständig geimpft oder genesen ist. Die Quarantänezeit beträgt zehn Tage, allerdings kann man sich ab dem fünften Tag „freitesten“. Für Kinder unter sechs Jahren endet die Quarantäne auch ohne Test nach fünf Tagen. Derzeit sind alle Länder in der EU als Hochrisikogebiete eingestuft. Einen aktuellen Überblick gibt es hier.

Vor allem für Familien mit schulpflichtigen Kindern, die keinen vollständigen Impfschutz haben, dürfte das eine Hürde für Urlaubsreisen darstellen. Denn: Sie laufen Gefahr, dass ihre Kinder nach dem Schneevergnügen in den Alpen den Wiederbeginn des Unterrichts verpassen – und stattdessen zu Hause in Quarantäne festsitzen.

Quarantäne nach Urlaub: Welche Folgen hat das?

Für Familien könnte das zum Problem werden: Denn wer gegen die Schulpflicht verstößt, muss unter Umständen ein Bußgeld zahlen. Arbeitnehmern drohen in diesem Fall Verdienstausfälle, da sie mit einem Urlaub in einem Risikogebiet die Quarantäne wissentlich in Kauf genommen haben.

Und was gilt für die Rückreise aus Virusvariantengebieten?

Aktuell weist das Robert-Koch-Institut (RKI) kein Land als Virusvariantengebiet aus. Wer aber aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland zurückkehren würde, muss in der Regel 14 Tage in Quarantäne – egal ob geimpft oder genesen. Das gilt auch für Kinder unter 14. Einen Überblick über die Virusvariantengebiete liefert das RKI hier.

Ich möchte innerhalb von Deutschland Urlaub machen. Was muss ich hier beachten?

Es gelten die Regelungen, die die Bundesländer in ihren jeweiligen Coronavirus-Schutzverordnungen festgelegt haben. Je nach Inzidenz und Bundesland können diese variieren. Während in Brandenburg beispielsweise in Hotels und anderen Beherbergungsstätten „nur“ 2G gilt, muss in Schleswig-Holstein die 2G-plus-Regelung befolgt werden.

Und was gilt für Übernachtungen in MV?

Wer in MV Urlaub machen möchte und kein Tagestourist ist, muss ab Warnstufe Orange neben einer Impfung oder Genesung zusätzlich einen Test vorlegen. Es gilt die 2G-plus-Regelung. Das betrifft derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte. Es gibt aber Ausnahmen von der Testpflicht: für Menschen mit Booster-Impfung, frisch Geimpfte, Genesene und geimpft Genesene. Einen aktuellen Überblick über die Corona-Warnstufen der Kreise und Kreisfreien Städte in MV bieten wir hier.

Von Pauline Rabe