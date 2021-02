Rostock

Strammer Frost, Sturm, aber kaum Schnee: Mecklenburg-Vorpommern ist an dem von einigen Meteorologen prognostiziertem Winterchaos vorbeigeschrammt.

Während in der Mitte Deutschlands Schneeverwehungen am Wochenende erhebliche Verkehrsbehinderungen verursachten, erlebte nur der äußerste Norden Rügens mit Verwehungen einen Hauch von winterlichen Wetterkapriolen.

Nur wenige Unfälle durch Sturm, aber nicht durch Schnee

Nach Angaben der beiden Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg kam es zu vereinzelten witterungsbedingten Unfällen. Auf der B 194 bei Demmin flog ein Ast auf ein fahrendes Auto und beschädigte die Frontscheibe. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der B 106 bei Bad Kleinen stürzte ein Baum auf die Straße, den die Autofahrer zur Seite räumten.

In Rostock-Gehlsdorf kippte ein Bauzaun um und beschädigte drei Fahrzeuge. Lediglich im Norden Vorpommerns kam es punktuell zu kleineren Schneeverwehungen. In Demmin brach bei Frosttemperaturen ein Wasserrohr und setzte Teile einer Straße unter Wasser, das sofort vereiste.

Sturm und Schnee vor allem an den Küsten

Richtig heftig wird es kommende Woche. Der Hiddenseer NDR-Meteorologe Stefan Kreibohm rechnet ab Montagabend mit zum Teil starken Schneefällen zunächst im Süden des Bundeslandes, dann aus Norden kommend. „Wir werden in den kommenden Tagen einen ausgeprägten Lake-Effekt haben“, so der Wetterexperte. Die Luft sauge sich über der Ostsee mit Feuchtigkeit voll und entlade sich dann vor allem in den Küstenregionen mit teils kräftigen, lokal eng begrenzten Schauern.

Ob örtlich zwei, zwanzig oder dreißig Zentimeter fallen, lasse sich nicht vorhersagen, so Kreibohm. Da der Wind voraussichtlich bis Donnerstag stürmisch mit Böen von 8 bis 9 blase, könne es zu heftigen Verwehungen kommen. „Wer wichtige Fahrten zu unternehmen hat, sollte sie auf Montag vorverlegen.“

Schnee-Vorhersage für Rügen: „Es wird anstrengend“

Wo genau der Schnee niedergeht, hängt von der Windrichtung ab. Vor allem auf Rügen und Hiddensee sei wegen der exponierten Lage der Inseln mit starken Schneefällen zu rechnen, so Kreibohm. „Auf Rügen sollte man sich für Dienstag nichts vornehmen. Es wird anstrengend.“

Drehe aber der Wind nur leicht von Ost auf Nordost, werde es auch weiter westlich kräftig schneien. Das Wetter bleibt mit Tagestemperaturen zwischen minus drei und minus sieben Grad frostig. Nachts können die Temperaturen auf minus 12 Grad absinken. Durch den Wind fühlt es sich aber deutlich kälter an.

Längere Frostperiode deutet sich an

Möglicherweise ist das der Beginn einer längeren Frostperiode. „Die ersten Wettermodelle sehen auch für Ende der Woche keine wesentliche Änderung vor“, so Kreibohm. Für die küstennahen Gewässern erwartet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie in den kommenden Tagen die Bildung von Eis. In einigen Bereichen des Peenestroms wie an der Zecheriner Brücke sei das Eis bereits bis zu fünf Zentimeter dick. Auf den Boddengewässern und Hafeneinfahrten bilde sich Neueis. Auf der Müritz waren am Wochenende die ersten Schlittschuhläufer unterwegs.

Von Martina Rathke