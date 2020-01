Rostock

Seit Monaten schwelt der Streit um das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Folgt man der Argumentation der Befürworter, erhöhe die Drosselung der Geschwindigkeit die Sicherheit der Autofahrer, beuge schweren Unfällen vor und reduziere den Ausstoß der klimaschädlichen CO2-Abgase. Limitgegner argumentieren, Autobahnen seien die sichersten Straßen in Deutschland und auch dem Klima sei damit nicht gedient. Im Bundestag gibt es momentan keine Mehrheit für ein Tempolimit – in der Bevölkerung allerdings schon. Auch viele OZ-Leser sprechen sich gegen ein Tempolimit aus. Außerdem steht zur Diskussion: Brauchen wir einen Großversuch, um zu klären, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung wirklich zu einem Mehr an Sicherheit führt, wie es Unfallforscher Siegfried Brockmann fordert?

Etienne Wolframschreibt: „Mit modernen Verkehrsleitsystemen kann man das Verkehrsaufkommen und die Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln und die erlaubte Geschwindigkeit entsprechend steuern. Zudem sollten sich einige Verkehrsteilnehmer ihrer Pflichten bewusster werden und den Fahrtrichtungsanzeiger bei Spurwechseln benutzen und den rückwärtigen Verkehr genauer beachten.“ Auch Roman Leeschweiß: „Es wird doch schon auf manchen Strecken digital der Verkehrsfluss gesteuert. Das funktioniert gut.“

Mit Blick auf das Tempolimit notiert Ronny Bormann: „Also, die Strecke Berlin – Dresden ist ja wohl eine Katastrophe mit Begrenzungen zwischen 80 und 120 Kilometern pro Stunde – wegen dies und jenem. So fängt das Debakel doch schon an.“ Darauf, dass sich die Bundesregierung derzeit gegen das Tempolimit ausgesprochen hat, würde sich OZ-Leser Harald Fladung„nicht verlassen“, wie er kommentiert. „Das Blatt kann sich schnell wenden. Was einmal angesprochen wurde und in der Schublade liegt, kann sofort wieder herausgeholt werden.“

Dirk Standkesetzt hinzu: „Wir brauchen kein Tempolimit, wir brauchen Mindestgeschwindigkeiten und jemanden, der das mit hohen Bußgeldern auch kontrolliert. Es darf einfach nicht sein, dass auf der dritten Fahrspur mit 120 Kilometern pro Stunde gefahren wird, das verursacht Unfälle.“ Stephan Stork meint: „Um überhaupt schneller fahren zu können, müssten entsprechende Strecken beziehungsweise Autobahnen erst einmal frei sein. Was größtenteils kaum noch möglich ist. Viele Streckenabschnitte sind eh schon geschwindigkeitsbegrenzt, und zig Baustellen tun ihr Übriges.“

Hubertus von Storchglaubt: „Das Tempolimitthema hat sich eh erledigt. Wie das Böllerverbot ist dies auch eine Forderung, die man angesichts anderer wichtiger Themen nicht nachvollziehen kann, wie zum Beispiel Bürokratie-Abbau und Investitionen in die Infrastruktur.“ André Heinze äußert Unverständnis, schreibt: „So ein Blödsinn. Einerseits sollen wir alle, wenn es nach der Bundesregierung geht, mit Elektroautos fahren und eine CO2-Steuer bezahlen, um die Welt zu retten, aber andererseits mit 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn fahren können.“ Das mache doch keinen Sinn, so Heinze.

Von Juliane Lange