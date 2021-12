Greifswald/Cinkassé

Dreißig Kilometer können ein langer und auch tödlicher Weg sein. Vor allem für Frauen, die hochschwanger und mit Blutungen über eine bucklige Straße auf dem Rücksitz eines Mofas quer durch die afrikanische Savanne ins nächste Krankenhaus gefahren werden. In der Region um Cinkassé, einer im äußersten Nordosten Togos gelegenen Stadt, war das bis vor einem Jahr Realität. Dann änderte sich die Gesundheitsversorgung in der abgelegenen Provinzstadt dank der Hilfe aus Mecklenburg-Vorpommern fundamental.

107 Kinder geboren

Die Greifswalder Familie Braun, die für so erfolgreiche Pharmafirmen wie die Riemser Arzneimittel und Cheplapharm steht, eröffnete im Dreiländereck zu Burkina Faso und Ghana im Januar ein Hospital: 107 Kinder wurden seitdem in der Klinik geboren, Hunderte Menschen gegen Malaria, Durchfall oder schwere Atemwegserkrankungen behandelt, Knochenbrüche versorgt. Im März rettete der Gynäkologe des Krankenhauses erstmals mit einem dramatischen Notkaiserschnitt einer Frau und ihrem Baby das Leben. Das kleine Mädchen heißt Dagmar – aus Dankbarkeit gegenüber der Unternehmerin Dagmar Braun.

Das „Hospital Braun" Quelle: privat

Erfolgreiche Unternehmerfamilie aus Greifswald

„Wir hatten so viel Glück in unserem Leben“, erzählt die Greifswalderin über die Beweggründe, mit mehr als 2,5 Millionen Euro ein Krankenhaus in Afrika zu bauen. „Wenn man die Chance hat, etwas von diesem Glück an andere weiter zu geben, sollte man das tun.“ Im Jahr 2012 verkauften sie und ihr Mann die Firma Riemser Arzneimittel. Damals begann Sohn Sebastian mit seiner Firma Cheplapharm gerade den großen Aufstieg – ein Unternehmen, das inzwischen als heißer Kandidat für einen Milliarden-Börsengang gehandelt wird. Nach dem Verkauf von Riemser habe sie nur einmal kurz auf den Kontoauszug geschaut, sagt Dagmar Braun. „Ich wusste, dass wir mit diesem Geld viel Sinnvolles schaffen können.“

Ein Krankenhaus von Afrikanern für Afrikaner

Im Jahr 2016 begann die Idee, mit einem Teil des Geldes eine Klinik im afrikanischen Nirgendwo zu bauen, Gestalt anzunehmen. Der ehemalige Landtagspräsident Hinrich Kuessner aus Greifswald engagierte sich bereits mit dem Verein „Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit“ in der Region, initiierte das IT-Village, eine private Hochschule, in dem junge Leute eine Ausbildung absolvieren. Die Brauns besuchten Cinkassé, das ein Einzugsgebiet von etwa 70 000 Menschen umfasst, ließen –ganz Manager – eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen und engagierten einen togolesischen Projektkoordinator. „Für uns war von Anfang an klar, es sollte ein Krankenhaus von Afrikanern für Afrikaner werden“, sagt Braun, die in wenigen Tagen zum einjährigen Bestehen zusammen mit ihrem Mann nach Togo reist.

Dagmar Braun Quelle: Braun-Gruppe

„Wir haben von zu Hause finanziell nichts mitbekommen“

„Ich empfinde so viel Demut und Dankbarkeit“, sagt die Professorin, die ebenso wie ihr Mann Norbert den Inbegriff der erfolgreichen Selfmade-Manager verkörpert. Ihr eigener Vater war Bergmann. Der Vater ihres Mannes Norbert arbeitete als Lokführer. „Wir haben von zu Hause finanziell nichts mitbekommen.“ Ihr Medizinstudium habe sie über Nachtwachen im Krankenhaus finanziert. Der Erfolg: schwer erarbeitet.

Signalwirkung für andere Firmen aus MV

Das Engagement der Brauns hat inzwischen Signalwirkung für andere Firmen in MV. Das Rostocker Planungsbüro Inros Lackner, das auch mit vielen Projekten in afrikanischen Ländern tätig ist, gründete den Verein „Inros Lackner hilft“. Seit 2008 haben die Rostocker Planer allein in Togo rund 30 Projekte im Bereich Infrastruktur und Küstenschutz abgeschlossen. Der Verein sammelt unter anderem für das Krankenhaus in Togo Spenden für die Finanzierung eines Rettungswagens.

Mit der Klinik wollen die Brauns Standards setzen, die in der afrikanischen Gesundheitsversorgung vielen Bevölkerungsgruppen bislang verwehrt sind. Die Klinik ist traditionell aus veredelten Lehmziegeln errichtet, beherbergt aber moderne Diagnostik mit CT- und Röntgentechnik, Ultraschall, Mammographie, OP-Räume und einen Laborbereich. Ganz wichtig sei dem Team die Aufklärung der Bevölkerung zu Gesundheits- und Hygienefragen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst vor wenigen Tagen kehrte die Warener Anästhesistin und Notfallmedizinerin Anja Kresin von einem dreiwöchigen Arbeitsbesuch im Hospital Braun zurück. Dort hatte sie sich mit den togolesischen Ärzten und Hebammen über Fortbildungsprogramme ausgetauscht. „Die Bevölkerung ist gegenüber der modernen Medizin noch skeptisch eingestellt“, sagt Kresin. „Darum ist es umso wichtiger, den Patienten genau zu erläutern, warum bestimmte diagnostische Untersuchungen wichtig sind, um dann zielgenau therapieren zu können.“

„Wir setzen auf den Robin-Hood-Effekt“

Dagmar Braun freut sich auf den Besuch im Januar. „Es wird kein Urlaub, sondern anstrengend“, sagt sie. Vieles sei im vergangenen Jahr erreicht worden, 55 Mitarbeiter – Ärzte, Hebammen, Labormitarbeiter – arbeiten inzwischen im „Hospital Braun“.

Blick in den OP-Saal des Hospitals Braun Quelle: privat

Bei der Finanzierung der Krankenhaus-Leistungen durch die Bevölkerung setzen die Betreiber eher auf den „Robin-Hood-Effekt.“ Reichere Patienten subventionieren indirekt die Behandlung für die arme Bevölkerung. Um den Krankenhausbetrieb dauerhaft finanzieren zu können, werden weitere Fördermitglieder gesucht. „Wir möchten Menschen und Unternehmen gewinnen, die uns als Fördermitglieder für einige Jahre zuverlässig mit Spenden unterstützen, damit die Defizite in den laufenden Kosten gedeckt werden können“, sagt die energiegeladene Unternehmerin.

Als ob die Klinik und deren Finanzierung nicht schon genug Arbeit für die Brauns wären: Der neue große Traum war es, die Gesundheitsversorgung auch in die hintersten Ecken der Savanne zu bringen. Dagmar Braun schwebt eine Art Aufklärungsmobil vor, mit dem Hebammen und Ärzte einmal pro Monat auch die abgelegensten Dörfer besuchen. „Das ist mein Fern-Fernziel.“

Spendenkonto: Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit e.V. / Verwendungszweck Hospital Braun / IBAN: DE49 1505 0500 0232 0082 56 / BIC: NOLADE21GRW.

Von Martina Rathke