Das liest sich doch erst mal gut. Im letzten FAQ der Landesregierung steht unter Kultur, dass vier „Modellprojekte“ ermöglicht werden, die ab 1. Juni stattfinden dürfen: Die Schlossfestspiele des Mecklenburgischen Staatstheaters im Alten Garten und auf dem Schlossinnenhof, die Klassiknacht im Rostocker Zoo, die Schlossfestspiele im Schlosspark Neustrelitz und das Kinder- und Familienfest der Festspiele MV auf Schloss Hasenwinkel.

Hier wie auch für die restliche Kultur solle auf dem MV-Gipfel am 31. Mai sowie am 1. Juni im Landtag über Öffnungsschritte beraten werden.

Es fehlt jegliche Transparenz

Wer diese Auswahl getroffen hat oder wie es dazu nach welchen Kriterien kam – dazu fehlt jedes Wort. Aus dem Kultusministerium kam am 14. Mai nur der telefonische Hinweis, dass über die Kultur am 31. Mai entschieden werde.

Doch wer entscheidet in Schwerin, dass die Schlossfestspiele in der Landeshauptstadt stattfinden dürfen, ein Schlagerfestival in Wolgast hingegen nicht, dass die Festspiele MV zum Kinder- und Familienfest nach Hasenwinkel, sonst aber zu keinem anderen Konzert laden dürfen? In der Kulturbranche des Landes herrscht blankes Durcheinander – und Entsetzen.

Zur Erinnerung: Open Airs wie die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen, die Zappanale in Bad Doberan, die Fusion in Lärz sind in MV wegen fehlender Planungssicherheit bereits zum zweiten Mal abgesagt worden. Auf der Kippe stehen – nicht nur temporär – Veranstaltungen wie Vineta auf Usedom, das Piraten-Open Air in Grevesmühlen oder Airbeat One in Neustadt-Glewe, deren Veranstalter an der Durchführung festhalten. Doch wie im vorigen Jahr fallen Entscheidungen über die Kulturbranche auch 2021 wieder als letztes.

Festspiele MV: „Ankündigung hat große Erwartungen geweckt“

Die Festspiele MV sind am Herrentag mit einer Mitteilung vorgeprescht. Intendantin Ursula Haselböck sagt: „Die Ankündigung eines Modellprojekt-Status für die Festspiele hat große Erwartungen geweckt. Wir haben uns endlich die so dringend notwendigen verlässlichen Aussagen vonseiten der Politik erhofft. Doch leider sind wir wieder enttäuscht worden.“

„Mit dem Kinder- und Familienfest im Schlosspark Hasenwinkel kann nach derzeitigen Vorgaben vorerst nur eine einzige Veranstaltung stattfinden. Zu allen weiteren geplanten Konzertprojekten fehlen uns nach wie vor belastbare Aussagen. Hier muss dringend nachgebessert werden, um uns, aber auch allen anderen Kulturveranstaltern sowie den Künstlerinnen und Künstlern nach Monaten des Stillstands eine ernst zu nehmende Perspektive bieten zu können“, heißt es weiter.

Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck beklagt in ihrer zweiten Amtszeit erneut Planungsunsicherheit. Quelle: Danny Gohlke

Zum Hintergrund: Die Festspiele wollen vom 12. Juni bis 18. September 140 Konzerte – zum Großteil in geschlossenen Räumen – in MV durchführen. Der Festspielsommer soll in fünf Wochen mit einem Konzert des Preisträgers in Residence, Nils Mönkemeyer, in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet werden. Ob, und wenn ja, in welcher Form das und alle weiteren Events – für die Klassikreihe geht es im Tagestakt weiter – stattfinden können, dazu gibt es keine Informationen. Derzeit arbeitet das Festspielteam an der abgespeckten Pandemieversion des Kinder- und Familienfests.

Aber: Auch diese „Modellprojekte“ dürfen wohl nur öffnen, wenn die Inzidenz in der Region zuvor fünf Tage unter 100 gelegen hat. Kommt es zu einem lokalen Ausbruchsgeschehen, wird die gesamte Arbeit umsonst gewesen sein.

So wie den Festspielen geht es allen Kulturveranstaltern. Die Schlossfestspiele Neustrelitz sehen die Öffnung über die „Modellprojekte“ laut Sprecherin Wenke Frankiw als „Auftrag an, der Region etwas zu bieten“. In Neustrelitz soll vom 18. Juni bis 10. Juli die Operette „Pariser Leben“ von Jacques Offenbach gespielt werden. Open Air vor 300 bis 400 statt 1300 Besuchern auf dem Schlossberg. Geplant sind 13 Vorstellungen.

Wenke Frankiw sagt: „Tja, wenn kurz vorher im Landkreis wieder Corona ausbricht, haben wir Pech gehabt. Aber man soll ja nicht negativ denken.“ Das Landestheater habe die Idee der „Modellprojekte“ nicht als Bevorzugung einzelner Veranstalter verstanden, sondern als Versuch zu zeigen, wie es funktionieren könne.

„Da sieht doch kein Mensch mehr durch“

Wie es zu den Entscheidungen für die vier Projekte kam, ist jedoch völlig intransparent. Christian Schwandt, Kaufmännischer Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters, sagt: „Der entscheidende Punkt bei uns war wohl, dass wir uns praktisch vollständig für draußen entschieden haben. Alles andere haben wir abgesagt. Drinnen machen wir am 24. September weiter.“ Die Schlossfestspiele führen vom 11. Juni bis 12. Juli das Musiktheater „Titanic“ und das Theaterstück „Dei Schildbürger“ auf.

Andere Kulturanbieter bringt diese Zweispaltung der Szene auf die Palme. Der Stralsunder Konzertveranstalter Marcel Glöden hat gerade sein Festival „Schlager pur“ mit Christian Anders, Beatrice Egli, Sonja Liebing und Olli P. abgesagt und auf 2022 verschoben. Er sagt: „Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich dran bin. Die Widersprüche sind ja hanebüchen. Da sieht doch kein Mensch mehr durch bei dem, was die Landesregierung da ständig verzapft.“

Glöden hält an seinem Peenekonzert mit Tim Bendzko am 13. August auf der Schlossinsel Wolgast fest. Aber wie lange noch. Er sagt: „Es ist sehr, sehr schwierig, weil wir als Veranstalter überhaupt nicht planen, geschweige denn arbeiten können, da wir unsere Leute ja in Kurzarbeit schicken mussten. Ich kann nicht von null auf gleich alles wieder anschmeißen und dann stehen die Konzerte.“ Wenn das Land jetzt einigen Auserwählten erlaubt zu öffnen, und alle anderen dabei zusehen müssten, würde es vollständig unglaubwürdig werden.

