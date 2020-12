Rostock

Das Schweriner Bildungsministerium hat die Regeln für die Schulen im Lockdown präzisiert – und rudert beim Thema Maskenpflicht für Grundschüler zurück: Noch am Nachmittag hatte das Ministerium verkündet, dass auch Grundschüler fortan im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. In einem Schreiben an alle Schulleiter im Land ist davon aber plötzlich keine Rede mehr. Das Schreiben liegt der OZ exklusiv vorliegt.

Schulen bleiben grundsätzlich offen

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern lässt MV Schulen und auch Kitas auch im Lockdown offen. Ab Mittwoch wird jedoch die Präsenzpflicht aufgehoben: In den letzten drei Tagen vor den Ferien und auch in der ersten Schulwoche danach dürfen alle Schüler zu Hause bleiben, bekommen Aufgaben für daheim.

Anzeige

Aber: „Grundsätzlich gilt, dass die Schulen für die Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 geöffnet sind“, heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter. Und weiter: „Auch wenn die Schulen nach wie vor keine Treiber des Infektionsgeschehens sind, müssen wir die Weihnachtszeit gemeinsam in allen Bereichen des öffentlichen Lebens nutzen, um zur Kontaktreduzierung beizutragen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wer seine Kinder nicht daheim betreuen kann, darf sie in die Schule schicken. Die Betreuung findet durch die Lehrer im normalen Klassenverband statt. „Eine Nachweispflicht einer systemrelevanten Tätigkeit der Eltern oder der Notwendigkeit der Inanspruchnahme für Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, besteht im Gegensatz zum Frühjahr 2020 ausdrücklich nicht“, so das Ministerium.

Lesen Sie auch

Streit um Maskenpflicht ?

Ursprünglich hieß es aus Schwerin, dass auch für Grundschüler, die den Präsenzunterricht in Anspruch nehmen, die Maskenpflicht gelten soll. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) soll dafür höchst persönlich geworben haben. Doch offenbar gab es hinter den Kulissen Widerstand.

Aus CDU-Kreisen heißt es, sowohl die Christdemokraten als auch die Linken im Landtag hätten diese Vorgabe abgelehnt. „Bis Weihnachten wird es keine Maskenpflicht an Grundschulen geben. Vor Schulbeginn im Januar wird das aber nochmal geprüft“, heißt es aus der CDU-Fraktion jetzt.

Auch im Schreiben des Ministeriums ist lediglich die Rede davon, dass auch die Lehrer nun Mund-Nasen-Bedeckungen tragen müssen. Die Regelungen für Schüler blieben ausdrücklich unverändert. Sport- und Schwimmunterricht fällt jedoch aus, auch Ausflüge sind nicht gestattet.

Lehrer sollen Sprechzeiten anbieten

Ab Klasse 7 ist vorerst der Distanzunterricht vorgesehen. Schüler sollen Aufgaben erhalten, die sie selbst erledigen können. Die Lehrer sollen aber ansprechbar sein: „Die Lernbegleitung mit der Möglichkeit des direkten Austausches während des Distanzunterrichts ist von zentraler Bedeutung für den Lernerfolg. Daher bitte ich Sie, feste Kontaktzeiten anzubieten oder zu verabreden“, so das Ministerium.

Und: „Ziel ist es, dass die Abschlussklassen des Jahres 2021 ab dem 11. Januar 2021 priorisiert in den Präsenzunterricht zurückkehren.“ Lehrer, deren Präsenz in der Schule nicht erforderlich ist, dürfen den Distanzunterricht von daheim aus erledigen.

Von Andreas Meyer