Berlin/Schwerin

Nachdem die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles ihren Rückzug angekündigt hat, fallen die Reaktionen in MV besorgt und fordernd aus. „Die SPD hat den großen Fehler gemacht, die Erfolge der Großen Koalition kleinzureden. Das rächt sich jetzt“, sagt CDU-Landeschef Vincent Kokert. „Die CDU steht aber weiter fest zur Großen Koalition“, so Kokert. Dies gelte auch für MV.

Besorgt um die „Verfasstheit der Demokratie“ ist Linken-Landeschef Torsten Koplin. „Diese wird angesichts einer desolaten SPD umso größer.“ Die Partei werde nicht umhinkommen, ihr Verhältnis zur Groko in Berlin zu überdenken. Ursachen für den Zustand der SPD sehe er in der Politik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder.

Wirtschaft fordert Sacharbeit

Klare Kante Richtung SPD aus der Wirtschaft: „Eine Woche Beschäftigung mit sich selbst, Personalkrach, nun die Rücktritte von Andrea Nahles. Das muss ein Ende haben“, sagt Sven Müller, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes MV. Seine Forderung: „Entweder endlich Sacharbeit oder Ende der Groko in Berlin!“

SPD-Landeschefin Manuela Schwesig zollte Nahles am Sonntag „Respekt“ und „Dank“. Zu Gerüchten, wonach sie selbst neue SPD-Bundeschefin werden könnte, sagte sie nichts. Schwesig: „Wir brauchen jetzt keine vorschnellen Entscheidungen, sondern müssen sorgfältig überlegen, wie wir als Partei wieder Vertrauen zurückgewinnen können.“ Für Yannick van de Sand, Juso-Chef in MV, kam der Nahles-Knall „überraschend“. Nahles sei sicher nicht allein schuld am Niedergang der SPD, sagt er. Die Partei sollte jetzt Ruhe bewahren und sich neu aufstellen – am besten außerhalb der Großen Koalition. Schwesig sei in den wilden Zeiten ein Ruhepol in der SPD gewesen.

Frank Pubantz