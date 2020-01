Rostock/Frankfurt

Das Corona-Virusverunsichert die Finanzmärkte. Der Ölpreis rutschte Anfang der Woche überraschend auf ein Drei-Monats-Tief. Abgesagte Flüge setzen nicht nur die Aktienkurse von Airlines unter Druck. Wie immer in solchen Situationen, flüchten sich Anleger in sogenannte sichere Häfen. Gemeint sind vor allem Investitionen in Edelmetalle. Übersehen wird dabei häufig Silber. Dabei trauen Experten dem grau schimmernden Stoff einiges zu.

Schon beinahe reflexartig gehen in solchen Fällen die Kurse für Edelmetalle hoch. „Sachwerte gehen immer“, sagt Udo Spitzer, Edelmetallhändler aus Gelbensande (Landkreis Rostock). Traditionell gefragt ist natürlich vor allem Gold. Dessen Preise sind tatsächlich auf einem extrem hohen Niveau. 1572 Dollar waren es für die Feinunze (31,1 Gramm) am Dienstag. Oder wie wäre es mit Palladium? Das platinähnliche Metall war in den vergangenen Monaten der Liebling von Investoren und Spekulanten.

Der kleine Bruder des Goldes

Aber da gibt es auch noch den „kleinen Bruder“ des Goldes: Silber. Kleiner Bruder deshalb, weil der Preis sich generell am beliebteren Edelmetall orientiert. Als aber im Spätsommer 2019 die US-Notenbank Fed die Zinsen senkte und der Goldkurs zu seinem Höhenflug ansetzte, blieb das Silber etwas träge zurück. Wobei es mit aktuell über 18 Dollar pro Feinunze immerhin gut ein Viertel über dem Wert von Mai 2019 liegt.

Jedenfalls machte kürzlich der renommierte Investment-Chef von Guggenheim Global, Scott Minerd, in einem Interview mit der Agentur Bloomberg darauf aufmerksam, dass Gold schon sehr nahe an seinem Höchstwert notiere. Silber hingegen sei noch deutlich davon entfernt. Dieses Nachholpotenzial wird auch auf vielen Investmentportalen im Internet als wichtigstes Argument für ein baldiges überdurchschnittliches Preisplus bei Silber angeführt. Fernab der Elfenbeintürme der Finanzwelt sieht das Udo Spitzer, der kleine Mecklenburger Edelmetallhändler, übrigens genauso: „Im Verhältnis zum Gold ist Silber deutlich unterbewertet.“

Kommt jetzt der Silberboom?

Kommt nach dem „Goldrausch“, der viele Kleinanleger – wegen echter oder eingebildeter Risiken bei Wertpapieranlagen – erfasste, jetzt der Silberboom? „Es besteht durchaus Nachfrage nach Edelmetallen. Vor allem als Beimischung im Portfolio sind sie durchaus interessant“, erklärt Kati Ambrosat, Sprecherin der Sparkasse Vorpommern, des größten öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts in MV.

Um sein Erspartes in Silber anzulegen, ist es nicht unbedingt notwendig, sich klobige Barren in den heimischen Tresor oder unters Kopfkissen zu legen. Das übernehmen spezialisierte Geldhäuser. Die Sparkasse Vorpommern beispielsweise schloss vergangenes Jahr eine Vereinbarung mit der Bayerischen Landesbank ab, die ihren Kunden Silber-Depots anbietet. „Dort wird das Silber der Anleger physisch aufbewahrt“, sagt Sprecherin Ambrosat. Wer das möchte, kann sich sein Silber allerdings auch nach Hause liefern lassen.

Starke Nerven gefragt

Verbraucherschützer raten, nicht mehr als zehn Prozent in Edelmetallen anzulegen. Nötig sind auch starke Nerven: Der Goldpreis etwa schwankt kurzfristig sogar stärker als die Aktienkurse. Wer auf schnelle Rendite aus ist, sollte besser die Finger von Edelmetallen lassen. Aber: „Gold und Silber werden auch noch in Zukunft ihren Wert behalten“, ist Edelmetallhändler Spitzer überzeugt. Was man von Kryptowährungen, wie den Bitcoins, nicht sicher sagen kann.

Während das teurere Gold neben der Schmuckherstellung vor allem als eine Art Krisen- und Ersatzwährung eingesetzt wird – weshalb auch Notenbanken Gold in großem Stil einkaufen –, gibt es für Silber hingegen eine große Anzahl von industriellen Einsatzbereichen. Denn das Edelmetall hat besondere Eigenschaften: eine sehr hohe Leitfähigkeit für Wärme und Elektrizität und eine hohe optische Reflexionsfähigkeit. Entsprechend weit sind die Anwendungsgebiete gefächert: von elektronischen Geräten aller Art über Halbleiter, LED-Chips, Photovoltaikanlagen, Dentaltechnik bis zu Touchscreens. Das macht Silber zwar nicht von einer Branche, aber dennoch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Verzerrter Preis

Hinzu kommt, dass große Konzerne in der Regel ihre Lieferverträge für Silber zu Beginn des Jahres abschließen. Mit der Folge, dass der Silberpreis häufig verzerrt wird: Er steigt im zeitigen Frühjahr, um dann im Laufe des Jahres nachzugeben. Das heißt aber auch, dass der Markt in der Regel relativ eng ist. Eine beinahe ideale Konstellation könnte sich ergeben, wenn trotz anhaltender genereller Verunsicherung von den Unternehmen dennoch große Mengen Silber geordert werden. Es kursieren sogar bereits Analysteneinschätzungen, die auf absehbare Zeit eine Verdoppelung des Silberpreises erwarten.

