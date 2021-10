Rostock

Ärger an den Zapfsäulen in MV – Schuld sind die in die Höhe geschossenen Spritpreise. Der ADAC berichtet am Montag, 18. Oktober, von einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,555 Euro pro Liter – damit sei ein neuer Höchststand erreicht.

Diese Preisexplosion zeigt sich auch in MV. Laut der Website Benzinpreis-Blitz, die Daten von Tankstellen sowie deren Preise für Super E5 und Diesel von der Markttransparenzstelle Kraftstoffe auswertet, lag der durchschnittliche Dieselpreis in MV am Montagnachmittag bei 1,503 Euro und der Benzinpreis bei 1,681 Euro je Liter.

Werden die Spritpreise noch weiter steigen? Woran liegt das überhaupt? Und welche Tricks gibt es, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Cent pro Liter zu sparen? Die OZ hat bei Experten nachgefragt.

Warum ist das Tanken in MV derzeit so teuer?

„Aufgrund der geringen Nachfrage in der Pandemie wurde die weltweite Produktion von Erdöl zurückgefahren“, erklärt Christian Hieff, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des ADAC Hansa. Hinzu kommt die vermehrte Nachfrage nach Heizöl aufgrund des herannahenden Winters. „Wir haben daher jetzt eine hohe Nachfrage, die auf ein vermindertes Angebot stößt“, sagt Hieff.

Ist es egal, zu welcher Tageszeit ich in MV tanke?

Nein. Laut einer Studie des ADAC ist Kraftstoff morgens am teuersten. Ab circa 6 Uhr steigen die Preise an den Zapfsäulen, kurz nach 7 Uhr erreichen sie ihren Höhepunkt. Anschließend falle der Preis, um nach 9 Uhr wieder spürbar anzusteigen. Gegen 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, vor 18 Uhr, vor 20 Uhr und schließlich ab 22 Uhr wird es dann wieder im Verhältnis teurer. Die durchschnittlich niedrigsten Kraftstoffpreise liegen somit laut dem ADAC zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr.

Um alles genau im Blick zu haben, rät Alexander von Gersdorff, Abteilungsleiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Mineralölwirtschaftsverband (MWV), den Autofahrern, sich online zu helfen. Sein Tipp: „Ins Internet gehen oder eine Preis-App nutzen um festzustellen, wann und wo in der Region es günstig ist, zu tanken“.

Ist der Spritpreis in MV von der Region abhängig?

Dem ADAC Hansa zufolge habe Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich relativ günstige Spritpreise. „Bei den Regionen hängt es meist davon ab, wie viel Konkurrenz es im Umkreis gibt“, so Hieff. Desto geringer die Tankstellendichte, desto höher könnten die Preise gestaltet werden.

Das spiegelt sich auch in MV wider: Der Dieselpreis war mit 1,505 Euro und der Benzinpreis mit 1,673 Euro pro Liter am Montagnachmittag laut der Website Benzinpreis-Blitz im Landkreis Rostock am billigsten. Den höchsten Preis zahlten Autofahrer in Nordwestmecklenburg: Dort lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 1,567 Euro pro Liter und der Benzinpreis bei 1,740 Euro pro Liter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Gersdorff (MWV) betont, dass Schulferien oder Urlaubsregionen nicht automatisch für höhere Spritpreise verantwortlich sind. Auch gibt es keine spezifischen „Bundesländer-Preise“, sagt er. „Der Benzinpreis richtet sich am Einkaufspreis der Tankstellen aus, und der wiederum hängt in erster Linie vom Rohölpreis ab, aber auch von anderen Faktoren, etwa der Lage am globalen Benzinmarkt“, erklärt von Gersdorff. Dies gelte auch für Diesel.

Werden die Spritpreise in MV weiter steigen?

Höchstwahrscheinlich ja. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Preise noch weiter steigen“, sagt Hieff. Die Nachfrage auf den Weltmärkten werde gerade jetzt in der annähenden Winterzeit nicht sinken.

Der MWV gibt zu bedenken, dass der Gesetzgeber die CO2-Aufschlag für Benzin und Diesel Anfang 2022 zudem erhöhen will. „Ohne diesen Aufschlag hätten wir zur Zeit auch keine Rekordpreise“, so von Gersdorff.

Lohnt es sich, für billigeren Sprit einen Umweg zu fahren?

Nicht wirklich. Die OZ hatte beispielhaft ausgerechnet, ab wann sich das Tanken in Polen, wo der Sprit deutlich billiger ist, lohnt. Auch wenn man dort spart: „Man darf die Fixkosten für ein Auto nicht vergessen: Wer mehr fährt, verursacht mehr Verschleiß, muss öfter in die Wartung und der Wiederverkaufswert sinkt“, betont ADAC-Sprecher Hieff.

Der Gesetzgeber gibt mit der Pendlerpauschale von 30 Cent je Kilometer an, wie viel diese Kosten in etwa ausmachen. Hinzu komme, dass jeder selbst entscheiden müsse, ob der Zeitaufwand die Ersparnis wirklich wert ist.

Von Julia Kaiser