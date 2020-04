Beim Einkauf im Supermarkt und im öffentlichen Nahverkehr: Seit Montag müssen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dabei eine Maske tragen. Beherzigen sie die Regel?

Wird die Maskenpflicht in MV eingehalten? Die Bilanz von Tag eins

Corona-Pandemie - Wird die Maskenpflicht in MV eingehalten? Die Bilanz von Tag eins

Corona-Pandemie - Wird die Maskenpflicht in MV eingehalten? Die Bilanz von Tag eins