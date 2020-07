Wird die telefonische Krankschreibung auch nach Corona in MV beibehalten?

Rostock

Wer zum Höhepunkt der Corona-Krise einen Schnupfen bekam, konnte sich per Telefon von seinem Arzt arbeitsunfähig schreiben lassen. Mehrere Ärzte und Krankenkassen in MV können sich durchaus vorstellen, diese Praxis unabhängig von der Pandemie beizubehalten. Es gibt aber auch Gegner, die vor Gefahren für die Gesundheit des Patienten warnen.

Karsten Thiemann vom Vorstand der Ärztekammer MV etwa meint: „Vieles kann man am Telefon nicht erkennen, selbst mit einer Internetkamera nicht.“ Zwar könne der Arzt etwa 80 Prozent aller notwendigen Informationen über den Kranken im Gespräch erhalten. „Für die übrigen 20 Prozent braucht man aber eine Untersuchung. Abhören, Blut abnehmen oder ein Röntgenbild erstellen geht nun mal nicht telefonisch.“

Sinnvoll bei bekannten Patienten

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands MV, Stefan Zutz, würde die telefonische Krankschreibung dagegen zumindest in bestimmten Fällen begrüßen. „Bei Patienten, die man kennt und von denen man weiß, dass sie ihre Symptome richtig einschätzen – also nicht übertreiben oder bagatellisieren – wäre das durchaus sinnvoll.“ Als Beispiele nennt er Migräneanfälle, Durchfall oder Fieber. „Aber am Telefon nur zu sagen: ‚Ich bin krank und kann nicht arbeiten‘, geht natürlich nicht“, so Zutz.

Ein Vorteil wäre laut Zutz, dass der Patient nicht in die Praxis kommen müsste, wo er zudem noch andere Patienten anstecken könnte, sondern zu Hause bleiben und gleich mit dem Auskurieren beginnen könnte.

Sachkenntnis fehlt

Ärztekammervorstand Thiemann meint dagegen, der Patient habe oft nicht die notwendige Sachkenntnis, um etwa einschätzen zu können, ob er nur eine einfache Bronchitis oder eine Lungenentzündung habe. „Wenn er dann zu Hause bleibt, kann das wichtige Zeit kosten. Sein Zustand könnte sich verschlechtern, was im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen kann.“ Thiemann sagt auch: „Die telefonische Krankschreibung wurde kaum genutzt und hat sich auch nicht bewährt.“

Kommentar: Krankschreibung per Telefon in MV sollte bleiben – es ist sicherer für alle

Das sieht allerdings die Landeschefin der Techniker Krankenkasse (TK), Manon Austenat-Wied anders – gerade weil diese Regelung so wenig genutzt wurde. „Die Zahl der Krankschreibungen zeigt, dass die Menschen in MV verantwortungsbewusst mit dieser Möglichkeit umgegangen sind. Ein plötzlicher Anstieg der Fehlzeiten, der von einigen Arbeitgebern befürchtet wurde, hat sich bei uns nicht bestätigt.“ Der Krankenstand der TK-Versicherten sei in der Corona-Hochphase sogar deutlich gesunken: von 8,7 Prozent im März auf 4,5 Prozent im Mai.

Mehr Zeit für andere Patienten

Austenat-Wied meint daher: „Ein Arztbesuch muss nicht unbedingt physisch stattfinden. Mit der Möglichkeit der Fernbehandlung per Videotelefonie oder der telefonischen Krankschreibung entfallen nicht nur die Anfahrt zum Arzt und die Wartezeit in der Praxis, sondern es sinkt auch das Risiko, andere Patienten und das medizinische Personal in der Praxis anzustecken. Das gilt nicht nur in der aktuellen Corona-Krise. Darüber hinaus werden Ärzte entlastet und haben mehr Zeit für Patienten, für die eine Behandlung in der Praxis notwendig ist.“

Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV hält einen Mittelweg für möglich: „In besonderen Situationen, wie bei einer Grippewelle, kann die telefonische Krankschreibung schon sinnvoll sein.“ Insgesamt bringe der Arztbesuch aber beiden Seiten Sicherheit: „Der Patient bekommt eine zuverlässige Diagnose und der Arzt läuft nicht Gefahr, einen Behandlungsfehler zu begehen“, so Cornelius.

Ausnahme für zwölf Wochen Der Gemeinsame Bundesausschuss ( G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hatte am 20. März 2020 eine Sonderregelung zur Krankschreibung erlassen. Sie war zunächst bis zum 4. Mai befristet, wurde dann aber bis zum 31. Mai verlängert. In diesem Zeitraum durften Ärzte die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten mit Erkrankungen der oberen Atemwege für bis zu sieben Tage auch nach telefonischer Befragung ausstellen.

Von Axel Büssem