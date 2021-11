Rostock

Es ist die inzwischen 18. Corona-Landesverordnung, die seit dem Wochenende in MV gilt. Immer wieder neue Regeln zum Umgang mit der Pandemie gab es seit März 2020. In der neuesten Version versteckt sich eine besonders verwirrende Anweisung. Für Hotels gilt eine 3G-Regelung, für Restaurants ab Warnstufe 3, also „orange“, aber 2G. Was machen also Restaurants, die zu einem Hotel gehören?

Die müssen nun Tische schieben, eine Wand einziehen oder ihr Essen in getrennten Räumen servieren. Denn im Hotelrestaurant dürfen die ungeimpften, aber getesteten Hotelgäste nicht mit Auswärtigen, womöglich Einheimischen, die ihr Stammrestaurant aufsuchen wollen, zusammen in einem Raum speisen.

Landesregierung war nicht konsequent

Vor allem kleinere Hotels, die keinen Platz für getrennte Speiseräume haben, müssen sich nun entscheiden: Entweder die Hausgäste bekommen keinen Zutritt oder geimpfte Einheimische bleiben draußen. Komplizierter geht es kaum.

Strenge Regeln bei hohen Inzidenzen und vielen Kranken in den Kliniken sind richtig. Wären sie einheitlich wäre es richtiger. 2G in Hotels – es scheint, das hat sich die Landesregierung dann doch nicht getraut. Schade, denn so müssen Einheimische wohl erst einchecken, bevor sie einen Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant bekommen.

Von Michaela Krohn