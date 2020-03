24 Sterne funkeln bereits im Restaurant „Ich weiß ein Haus am See“ inmitten von Mecklenburg-Vorpommern. Der Vergabe der Michelin-Sterne für 2020 fiebert nicht nur der Küchenchef entgegen. Und das, obwohl die geplante Gala in Hamburg wegen des Coronavirus abgesagt wurde.

