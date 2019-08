Schwerin

Nach Ansicht von Prof. Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, wird auch MV durch die aktuellen Turbulenzen am Weltmarkt eine deutliche Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung kassieren. Nachdem im zweiten Quartal 2019 in ganz Deutschland das Bruttoinlandsprodukt stagnierte, gehe er in diesem Jahr von „einem halben Prozent“ Wachstum für MV aus, so Hüther. Grund für eine gedämpfte Entwicklung dürfte die Tatsache sein, dass Firmen in MV vergleichsweise wenig exportieren, heißt es von der Vereinigung der Unternehmerverbände im Nordosten. Eine „Sogwirkung“ nach unten sei aber nicht ausgeschlossen, so Geschäftsführer Sven Müller. Im Vorjahr gab es in MV nur 0,7 Prozent Wirtschaftswachstum, bundesweit das Doppelte.

Experte Hüther macht dennoch Mut: Es gebe keinen Grund zum Klagen. Die Wirtschaft in Deutschland habe sich über ein Jahrzehnt „an der Kapazitätsgrenze entwickelt“. Es gebe heute 45 Millionen Erwerbstätige, sieben Millionen mehr als vor 15 Jahren. Auch ein Rückgang im Wachstum sei zu verschmerzen, sagte Hüther am Donnerstag in Schwerin. Voraussetzung sei: Deutschland müsse auf Innovationen setzen. Und: Aus der aktuellen Diskussion über Klimawandel dürfe „keine antikapitalistische Debatte werden“. Als Risiken für die deutsche Wirtschaft sehe er den drohenden Brexit und die Politik von US-Präsident Trump.

Von Frank Pubantz