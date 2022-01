Wirtschaft fordert „Freedom Day“ in MV: Wann fallen die Corona-Maßnahmen?

Schwerin

Die Rufe nach einem „Freedom Day“ – also nach einem Tag, an dem quasi alle Corona-Maßnahmen fallen – werden in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern lauter. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Nordosten und die Vereinigung der Unternehmerverbände (VU) fordern eine klare Strategie zur Lockerung der Corona-Maßnahmen, wenn die aktuelle Omikron-Welle überstanden ist. „Die aktuelle Corona-Landesverordnung erhöht den Frust bei vielen Unternehmen, die darin keine Perspektive sehen. Vielmehr werden die Regelungen in der Gastronomie verschärft“, so der geschäftsführende Präsident der IHK MV, Matthias Belke.

Der Blick in andere EU-Länder gibt nämlich Zuversicht: Wo die Omikron-Welle bereits ihren Scheitelpunkt überschritten hat, fallen die Infektionszahlen, Eindämmungsmaßnahmen wurden schnell zurückfahren. „Wir verfolgen die Entwicklung in Dänemark und auch in Schleswig-Holstein sehr genau“, bestätigt auch Sven Müller, Chef der VU in MV. „Wir werden auf die Landesregierung einwirken, sich bereits jetzt mit ähnlichen Perspektivszenarien konkret zu befassen.“

Abwanderung von Arbeitskräften wegen Corona-Auflagen

IHK-Chef Belke geht sogar noch weiter: „Die Landesregierung muss jetzt eine Exit-Strategie entwickeln, um vorbereitet zu sein“. Im Sinne der Unternehmer solle diese bereits ab März umgesetzt werden. „Diese Chance sollte nicht verpasst werden.“

Gehe es nach VU-Chef Sven Müller sollen 2G im Einzelhandel und 2G plus im Gastrobereich spätestens, wenn die allgemeine Impfpflicht gesetzlich geregelt ist, fallen. Denn die strengen Vorgaben hätten bereits ernste Auswirkungen: „Über die Umsatzeinbußen hinaus belasten die Unternehmen die erforderlichen 2G- und 2G-plus-Kontrollen durch das Personal. Die Beschäftigten kündigen, weil auf sie staatliche Kontrollaufgaben abgeladen werden“, fügt Matthias Belke hinzu.

Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin Quelle: Christoph Meyer

Die Staatskanzlei beruft sich unterdessen auf die Öffnungsstrategie anhand der Corona-Ampel. Wenn die Auslastung der Krankenhäuser, die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten und die Corona-Zahlen zurückgehen, werde es auch deutliche Lockerungen geben, teilt Staatskanzleisprecher Andreas Timm mit. „Leider haben wir es momentan mit einer Situation zu tun, in der die Corona-Zahlen deutlich ansteigen und die Belastung der Krankenhäuser immer noch hoch ist.“ Deshalb werde auch an den jetzigen Maßnahmen festgehalten.

Corona-Ampel ist zu kompliziert und streng

Doch genau diese Corona-Ampel sei eines der Probleme, sagt IHK-Chef Belke. Zu kompliziert und zu streng seien die Ampelstufen – und zudem gebe es Ungerechtigkeiten bei den Auflagen für die verschiedenen Branchen. Erst am Donnerstag waren Lockerungen für den Kultur-und Freizeitbereich in MV beschlossen worden, auch mit den Regeln für den Sport befassen werde sich in kommenden Woche befasst, heißt es dazu nur aus der Staatskanzlei.

„Es ist aber auch vereinbart worden, dass gemeinsam an Öffnungsperspektiven für den Moment gearbeitet wird, an dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen ist“, sagt Staatskanzleisprecher Andreas Timm. Aber ein Datum für den sogenannten Freedom Day könne er nicht nennen. „Niemand kann sicher sagen, wie lange wir es noch mit einer schwierigen Corona-Lage zu tun haben.“

Von Andreas Meyer und Ann-Christin Schneider