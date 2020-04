Covid-19 - Wirtschaft in MV in der Corona-Krise: Rund 29 Millionen Euro an Soforthilfe ausbezahlt

2765 Anträge von kleineren Unternehmen aus dem Land auf Soforthilfe hat das Land bereits genehmigt. Rund 27 000 Anträge auf finanzielle Hilfe sind beim Landesförderinstitut bereits eingegangen.