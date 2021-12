Schwerin

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert das Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Pandemie. Die Regelungen seien kaum noch zu durchschauen und die Impfkampagne habe die Erwartungen nicht erfüllt. „Das Impfmanagement und die Testinfrastruktur waren und sind nicht ausreichend an die Bedürfnisse der Wirtschaft und ihrer Beschäftigten angepasst. Dabei waren die Auffrischungsimpfungen absehbar und damit planbar“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwerin, Siegbert Eisenach, am Montag in Schwerin. Die „Auswirkungen mangelnder Weitsicht“ dürften nun nicht zu Lasten der Firmen gehen.“

Besonders betroffen: Gastro, Freizeit, Tourismus

Nach den Worten von Eisenach hatten die Unternehmen auf eine erfolgreiche Impfkampagne und ein rasches Abflauen der Pandemie gehofft. Im Vertrauen darauf seien Mitte des Jahres die Konjunkturerwartungen spürbar gestiegen und hätten das Vorkrisenniveau erreicht. Doch gebe es nun den zweiten Winter in Folge drastische Einschränkungen, die Hoffnung sei in vielen Bereichen Ernüchterung gewichen. Besonders hart seien erneut der Gastro-, Tourismus- und Freizeitbereich sowie der Handel betroffen.

„Die Liquiditätssicherung der Unternehmen ist zum Ende des nunmehr zweiten Jahres der Pandemie das Gebot der Stunde“, betonte Eisenach. Die angekündigten Hilfen von Bund und Land müssten schnellstmöglich umgesetzt werden: „Ohne lange Bearbeitungszeiten und unbürokratisch“, wie Eisenach betonte. Die stark gestiegenen Preise für Strom, Gas und Kraftstoffe zehrten zusätzlich an der Liquidität der Unternehmen.

Corona als Hemmschuh für die Wirtschaft

Die Corona-Einschränkungen bremsen die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern spürbar aus. Nach dem drastischen Einbruch im Jahr 2020 habe im Frühjahr 2021 zwar ein Aufholprozess eingesetzt. Dieser habe sich mit dem Aufleben des Infektionsgeschehens zum Jahresende aber wieder verlangsamt. „Der Hemmschuh der wirtschaftlichen Entwicklung ist das Corona-Virus“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin.

Für das erste Halbjahr 2021 wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um preisbereinigt 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum registriert. Für das gesamte Jahr werde im Nordosten mit einem leichten Plus gerechnet, getragen vor allem vom Produzierenden-Gewerbe, das deutlich weniger unter den Corona-Folgen zu leiden hatte als der für Mecklenburg-Vorpommern wichtige Tourismus.

