Dierhagen

Die Nutzung von Wasserstoff als Speichermedium für überschüssige grüne Elektrizität gilt als Weg zum Gelingen der deutschen Energiewende. Über bislang kaum beachtete Probleme sprach die OZ mit Dr. habil. Martin Bülow, Professor für physikalische Chemie, der in Dierhagen auf dem Fischland lebt.

Wasserstoff soll die deutsche Energiewende voranbringen. Was ist falsch daran?

Der Hype um Wasserstoff in Politik und Medien befördert, dass die Technologie auf ihre Vorteile reduziert, aber ihre Nachteile übersehen und Schwierigkeiten nicht benannt werden.

Wo liegen denn konkret die größten Probleme?

Für eine grüne Technologie sollte Wasserstoff aus Wasser, zum Beispiel über seine elektrolytische Spaltung, hergestellt werden. Dieses seit Langem bekannte Prinzip ist extrem kostenintensiv. Zudem werden entsprechende Anlagen bisher nur im kleineren Pilotmaßstab betrieben. Ihr Wirkungsgrad liegt bei etwas mehr als 0,6, also 60 Prozent. Die für die Wasserelektrolyse benötigte Energiemenge ist weitaus höher als jene, die selbst mit fortschrittlichster Technologie jemals aus dem Energieträger Wasserstoff zurückgewonnen werden kann. Zudem kann grüne Elektrizität selbst nur über Verfahren mit niedrigem Wirkungsgrad bereitgestellt werden – Windräder haben einen Wirkungsgrad von 0,2 bis 0,3. Es kommt hinzu, dass für die Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff durch Elektrolyse etwa neun Kilo Wasser benötigt werden. Das ist Süßwasser, was je nach Standort künftiger Anlagen zu lokalem Wassermangel führen kann, das heißt, Wasser selbst wird zu einem teuren Rohstoff.

Meerwasser ist ungeeignet?

Ja. Allerdings wird an Lösungen gearbeitet – leider immer noch im Labormaßstab. Eine Entsalzung von Meerwasser als Vorstufe für die Elektrolyse wäre mit weiteren hohen Kosten verbunden. All das sollte die avisierten Zeithorizonte weit in die Zukunft verschieben.

Wasserstoff ist ja nicht ungefährlich. Was muss bei Erzeugung und Nutzung beachtet werden?

Wasserstoff bildet mit Sauerstoff ein spontan explodierendes Gemisch – Knallgas. Der Zündbereich in Luft ist erheblich: Er liegt zwischen vier und 78 Volumenprozent Wasserstoff. Die Zündenergie für Wasserstoff ist extrem gering. Neben den üblichen Zündquellen wie elektrischen Funken können auch aufschlagende metallische Gegenstände oder Reibung von Textilien eine Zündung auslösen. Die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wasserstoffflammen ist etwa achtmal höher als die von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, zum Beispiel Methan als Hauptbestandteil von Erdgas. Dies erklärt eine Tendenz zu hohen Brenngeschwindigkeiten und auch zu möglichen Detonationen. Ein weiteres Problem: Eine Wasserstoffflamme ist bis zu 2000 Grad Celsius heiß und kann einige Dutzend Meter lang werden. Sie ist bei Tageslicht in Luft kaum sichtbar. Wasserstoff kann sich schon beim Ausströmen aus Vorratsbehältern selbst entzünden.

Was ist wichtig beim Transport?

Wasserstoff hat die geringste Dichte aller Gase: im Normzustand 0,0899 Gramm pro Kubikzentimeter. Methan ist mit 0,7175 Gramm pro Kubikzentimeter etwa achtmal schwerer. Wasserstoffmoleküle verfügen über die höchste Diffusions- und Effusionsgeschwindigkeit aller Gase.

Was heißt das? Und was sind die Folgen?

Wasserstoff durchdringt fast alle Feststoffe, zum Beispiel nichtlegiertes Eisen, und lässt es verspröden. Das kann zu Problemen bei der Nutzung verfügbarer Gasleitungen führen. Die Speicherung, zum Beispiel in Salzstock- und ähnlichen Kavernen, sollte wegen auftretender Verluste und Gefährdungen der Umwelt sorgfältig geprüft werden. Aufgrund der geringen Dichte des Wasserstoffs und des hohen Gewichts der erforderlichen Druckgefäße kann zum Beispiel ein 40-Tonnen-Lkw nur mit etwa 320 Kilogramm des auf einen Druck von 200 bar komprimierten Wasserstoffs bestückt werden. Bei Methan wäre eine zehnfache Treibstoffbeladung möglich. Der Transport von Wasserstoff per Pipeline benötigt – verglichen mit Erdgas – die vier- bis fünffache Energiemenge.

Fällt in Deutschland überhaupt genug überschüssiger grüner Strom an, um die ambitionierten Ziele zu erreichen?

Für die elektrolytische Erzeugung von einem Kilogramm Wasserstoff werden bei einem Elektrolysewirkungsgrad von 0,6 etwa 55,5 Kilowattstunden (kWh) benötigt. 2019 betrug der Überschussstrom in Deutschland etwa 6500 Gigawattstunden (GWh). Rein rechnerisch lassen sich damit etwa 117 000 Tonnen Wasserstoff herstellen. Erstes Problem: Der Überschussstrom steht nicht immer am Ort der Elektrolyseanlagen zur Verfügung. Aber egal: Der für Deutschland für das Jahr 2030 prognostizierte mittlere Wasserstoffbedarf beträgt etwa 100 Terawattstunden (TWh). Dieser Bedarf entspricht einer Wasserstoffmasse von 2,54 Millionen Tonnen, also rund dem 22-Fachen jener Masse, die mit dem im Jahre 2019 verfügbar gewesenen grünen Überschussstrom gewonnen werden könnte. Es ist nicht möglich, die erforderliche Anzahl von Windrädern der vorhandenen Art auf Deutschlands Fläche zu errichten.

Nationale Wasserstoffstrategie Im Fokus der so genannten Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung steht „grüner“ Wasserstoff. Den höchsten Wasserstoffbedarf gebe es in stoffwandelnden Industrien, speziell in der Grundstoff-, Erdöl- und Kohlechemie (z. B. für Synthese von Ammoniak, Methanol bzw. Herstellung konventioneller Kraftstoffe). Für die Bereitstellung von Energie schätzt die Bundesregierung bis 2030 einen jährlichen Wasserstoffbedarf von 90 bis 110 Terawattstunden (TWh). Der nationale Gesamtverbrauch von Wasserstoff liegt aktuell bei ca. 55 TWh (Gesamt-Bruttoverbrauch an Elektroenergie von ca. 544 TWh). Um einen Teil des Bedarfs zu decken, sollen in Deutschland bis 2030 Anlagen für die Wasserstofferzeugung mit maximal fünf Gigawatt Leistung entstehen – einschließlich der dafür erforderlichen Windräder. Damit käme man auf eine Gesamtproduktion „grünen“ Wasserstoffs für energetische Nutzung von nahezu 14 TWh. Um den künftigen Bedarf zu decken, müsste der überwiegende Teil des benötigten Wasserstoffs importiert werden. Im 2020 beschlossenen Konjunktur- und Zukunftspaket sind sieben Milliarden Euro für Wasserstofftechnologien in Deutschland sowie zwei Milliarden Euro für internationale Partnerschaften zur Bereitstellung von Wasserstoff vorgesehen.

Ihr Fazit?

Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung wirkt unfertig und fragwürdig. Ihr Gelingen dürfte daher angezweifelt werden. Der Schlüssel zur Lösung des Problems ist und bleibt eine kosteneffektive klimaneutrale Erzeugung von Wasserstoff auf der Basis von Überschussstrom sowie der Auf- und Ausbau einer geeigneten Infrastruktur für die Speicherung, den Transport und die Nutzung des Energieträgers. Doch wie alle damit verbundenen Schwierigkeiten aufzulösen wären, bleibt weitgehend unklar. Der Nationale Wasserstoffrat steht vor einer Herkulesaufgabe.

Von Thomas Luczak